Indisch essen für guten Zweck

29.04.2017, 10:59 Uhr

Der Benefizveranstaltung wohnten gut 80 Gäste bei, die mit ihrer Spende von 4.120 Euro die Non-Profit-Organisation"Helping Hands" (Helfende Hände) unterstützen. Dieser Betrag ermöglicht 140 Monate Schulbesuch. In Lichtbildern und kurzen Filmen stellten Pfarrer Joseph und die frühere Obfrau des Millstätter Pfarrgemeinderates, Gerti Baumberger, das in den vergangenen Monaten neu für 126 Waisen errichtete Kinderheim vor und wiesen auf die Nöte der häufig zur 16-stündigen Zwangsarbeit an sieben Tagen pro Woche oder zur Prostitution genötigten Jungen und Mädchen in Indien hin.Unter den Besuchern waren die Kaplane aus Malta und Seeboden, Gaspher Raju Varakala aus Indien und Matanga Noah Nawaggali aus Uganda, das Sponsorenehepaar Monika und Franz von Keller, Vizebürgermeister Albert Burgstaller mit Gattin Astrid, Kommandant Roland Marchetti, dessen Feuerwehr seit drei Jahren Mariadasu als Patenkind betreut, und Gemeinderätin Sabine Brandner. Gekommen waren auch der Spittaler HNO-Arzt Hermann Raunig in einem original indischen Kurta Pajama mit Gattin Edith, die Spittaler Tierärztin Elisabeth Sommeregger, Granatium-Leiterin Andrea Malle, Musikwochen-Organisatorin Elke Zerava, Lokalhistorischer Axel Huber sowie aus Gmünd Bildhauer Fritz Russ.