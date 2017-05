Italienische Partnerschule zu Gast in der Handelsakademie Spittal

02.05.2017, 01:21 Uhr

Vor kurzem war die italienische Partnerschule aus Reggio Emilia aus der norditalienischen Region Emilia Romagna zu Gast in der BHAK Spittal/Drau.

Seit zwei Jahren besteht nun diese Schulpartnerschaft zwischen dem Istituto tecnico commerciale Scaruffi-Levi aus der Emilia-Romagna und der Spittaler Handelsakademie. Bereits einmal kamen die Oberkärntner Schüler in den Genuss der italienischen Gastfreundschaft und lernten Land und Leute in der Heimat des „parmigano reggiano“ kennen. Zum zweiten Mal kamen nun im April Schüler einer dritten Klasse aus Reggio Emilia nach Spittal zu Besuch, die von Dir. Erwin Theuermann und der 2CK gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand Ines Tscheitschonig herzlich aufgenommen wurden. Nach einem gegenseitigen Kennenlernen der Schüler und einem Rundgang durch die Schule, wohnten die Italiener in Kleingruppen eine Stunde lang in verschiedenen Gegenständen dem Unterricht an der HAK Spittal bei. Bei einer gemeinsamen Jause mit selbstgemachtem Apfelstrudel und Kärntner Reindling, organisiert von Eltern und Schülern der 2CK, konnten sich die Jugendlichen ausreichend stärken. Zum Abschluss spazierte die italienisch-österreichsiche Gruppe gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Donatella Bedogni, Francesca Baldini, Ines Tscheitschonig und Christina Kendi, durch die Innenstadt zum Schloss Porcia, wo noch letzte Erinnerungsfotos gemacht wurden. „Arrivederci“ und „a presto“ hieß es dann, nicht ohne sich das Versprechen zu geben sich bald wieder zu treffen!Mag.Christina Kendi