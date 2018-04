Jugend regiert wieder im Schloss

22.04.2018, 15:38 Uhr

HLW-Ball nach elfjähriger Abstinenz in Schloss Porcia

SPITTAL. Nach elfjähriger Pause hat wieder die Jugend die Regentschaft in Schloss Porcia übernommen. Wie vor einem Jahr im Millstätter Kongresshaus versprochen, hat Adi Lackner, Direktor der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW), den Maturaball zurück in die "Bildungsstadt" geholt. Die Zahl der Gäste war auf 1.000 beschränkt, die mit den 60 Maturanten und 29 Fachschülern der Klassenvorstände Herbert Lobak, Gernot Tischler, Andrea Birkmayer und Petra Götz bis in den Morgen feierten.

Mit einem Cocktail wurden gleich am Eingang des Renaissanceschlosses die Besucher vom HLW-Absolventenvein, vertreten durch Obfrau Barbara Florian, ihrem Gatte Ingo, Johanna Hofer, Anna Eisendle, Amata Reiner, Lisbeth Gasser und Gerhard Maresch. Polonaise und Tänze einschließlich Mitternachtsshow hat wieder Sabine Zaiser einstudiert. Die Formationen im Innenhof wurden von den dicht besetzten Rängen verfolgt.Später verliefen sich die Besucher in den schier unzähligen Sälen des Palastes - zum Plausch, Drink, Dinner oder Tanz zu den Klängen von "Missing Link" oder des DJ Andy Rythm. Für scharfe wie auch alkoholfreie, nach Märchen benannte Getränke sorgte Stefan Egger. Er hatte die HLW vor zwei Jahren absolviert und sich mit "mobile bartender" selbstständig gemacht.Gekommen waren Landesrätin Sara Schaar mit Partner Christof Dürnle, Bürgermeister Gerhard Pirih mit Gattin Petronilla und seine beiden Stellvertreter Peter Neuwirth sowie Andreas Unterrieder mit Inge Zmölnig, ferner Anton Fritz, Archivar aus Gmünd, mit Gattin Maria sowie der Polizeikommandant von Obervellach, Gert Grabmeier, mit Gattin Sabine und der maturierenden Tochter Julia.