Klein aber fein: Wohzimmerkonzert beim Himmelbauer

16.09.2018, 18:31 Uhr

Privatkonzert der anderen Art

OBERVELLACH (aju). Beim Wohnzimmerkonzert begeisterten Thorsteinn Einarsson und Letters for Jonah die kleine aber feine Besuchergruppe.In heimeliger Atmosphäre mit Almhüttenflair lauschten 120 Besucher den Gitarrenklängen von Rene und Sabrina Podesser. Gemeinsam treten der gebürtige Obervellacher und seine Frau als Letters for Jonah auf. Sie schlugen auch gleichzeitig die Brücke zur ihrem Freund Thorsteinn Einarsson und auch dieser folgte der Einladung von Erwin Maier und dem Innovationspool Mölltal. So durften sich die Besucher über ein besonders privates Konzert der etwas anderen Art freuen. Neben Einarssons bekanntesten Songs wie "Leya" oder "Kryptonite" gab der 22-jährige österreichisch-isländische Musiker auch seine neue Single namens "Genesis" zum Besten. Diese erscheint offizielle nämlich erst am 21. September.Tanja Wolligger, Christina Peharz, Hannes Rud, Rene Reiterer, Erika Rieser, Martina Steinberger, Gerald Pirker, Michael und Petra Wulz, Marion Fercher, Carine Dhaemer sowie Alina Lerchster und Christopher Fercher.