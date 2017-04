Landjugend feierte in Millstatt

23.04.2017, 08:09 Uhr

Bei der 13. Nacht der Landjugend ging es zünftig zu im Kongresshaus Millstatt.

Stolz auf Tradition

MILLSTATT (aju). Zahlreiche Gäste ließen sich die 13. Nacht der Landjugend Kärnten nicht entgehen. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Landjugend Bälle in Kärnten fand diese Veranstaltung im Bezirk Spittal statt.Aus Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich oder der Steiermark kamen Gäste nach Millstatt. Stark vertreten bei der 13. Nacht der Landjugend waren aber vor allem die Mitglieder der 84 Ortsgruppen in Kärnten. Besonders stolz, bei dieser Veranstaltung dabei sein zu dürfen zeigte sich Landwirtschaftskammer Präsident Johann Mössler: "Die Landjugend bringt Tradition und Brauchtum in die Ortschaften und macht Heimat spürbar. Deshalb bin ich besonders stolz auf diese Gemeinschaft."

Ehrungen

Neben einer Cocktailbar, der Wahl zur Herzlkönigin und einer Fotobox gehörten vor allem die Ehrungen zu den Highlights des Abends. So wurden Alexander Rohrer von der Landjugend Lind und Andreas Korb von der Landjugend Lieser- und Maltatal für ihre Arbeit in verschiedenen Funktionen geehrt. Landjugend Champion wurde die Landjugend Magdalensberg und der begehrte goldene Löwe für die aktivste Gruppe ging an die Landjugend Wieting. Nicht entgehen ließen sich das Peter Weichsler von der Landwirtschaftskammer Spittal mit Gattin, Christopher Weiss von der Raiffeisen Bank und Alexander Schellander vom Maschinenring.