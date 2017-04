Letzter HLW-Maturaball in Millstatt

30.04.2017, 12:02 Uhr

Doch diesmal waren wieder gut 800 Gäste gekommen, um eine "Ballnacht zum Dahinschmelzen" (Lackner) bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. Weil, im Unterschied zum vorherigen Ball, kein Politiker vorbeischaute, kam der Direktor auch nicht in die Verlegenheit, in seiner Begrüßung jemanden zu vergessen. Auf Lackners Einladung war Otela-Obfrau Christine Plazotta mit ihrem Gatten Christian erschienen.Vorbereitet hatte "bal au chocolat" das Ballkomitee mit Schulsprecherin Sarah Zöhrer, den Klassensprecherinnen Magdalena Aichholzer und Anita Strauß, Monique Unterwaditzer, Madlin Penker und Elisabeth Ortner, das künstlerisch ausdruckvolle Plakat Jasmin Ramsbacher gestaltet. Dem Motto gemäß bestanden die weit über 1.000 Tombolalose aus Schokolade. Für Speis und Trank sorgten erneut Evelyn und Georg Mathiesl.Begrüßt wurden die Ballbesucher noch vor der Pforte vom HLW-Absolventenverein: Obfrau Barbara Florian, ihr Gatte Ingo, Johanna Hofer, Anna Eisendle sowie Stefanie Fritz und Ulrike Tschernutter stimmten die Gäste mit einem Prossecco ein. Dazu spielte Religionslehrer Adalbert Tölgyes auf dem Sax. Später im Saal gab die Klagenfurter Ball- und Galaband "Da Capo" den Ton an. Die wieder von Sabine Zechner einstudierte Show eröffnete Klassenvorstand Anita Profunser als Blumenmädchen zu den Klängen von Samy Davis jr. mit dem Sportlehrer Tobias als Candy Man. Auf der Tribüne begleiteten klatschend die übrigen Klassenvorstände Gudrun Brunner, Christine Hensel und Richard Krämmer die artistische Einlage. Höhepunkt war, wie immer, die furiose Mitternachtsshow.