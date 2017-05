Meisterlich verzaubert mit Tricks und Worten

06.05.2017, 10:33 Uhr

Gekonnter Auftritt von Martin von Barabü in Radenthein.

RADENTHEIN. Mit meisterlichen Tricks und geschliffenen Wortspielen bar jedweder Zoten hat Martin von Barabü sein Publikum verzaubert. Der Vorarlberger Magier, der auf Initiative von Kultur.aktiv in der Granatstadt sein Kärntner Solodebüt gab, verstand es zudem, die Zuseher mit in seine Vorstellung einzubinden, so Patrizia Steiner, Günter Senoner oder Peter Hofer. Der 40-jährige "Humorbotschafter" hatte als Martin Dreher bis zu seinem 21. Lebensjahr in einer Bank gearbeitet, bis er sich vollends der Magie verschrieb - demonstriert mit ein paar Tropfen aus einer Maggi-Flasche...

Der Verbalakrobat begrüßte die 70 Zuseher "mit Worten der vorzüglichen Hochachtung und meiner angeborenen Bescheidenheit", bevor sich Kaffee in Orangensaft verwandelte, eine Sektflasche in einer Tüte verschwand oder ein eingesammelter Geldschein an einer ganz anderen Stelle wieder auftauchte. In einem "ernsten Teil" vermochte es der Zauberkünstler, einem das Leben verdeutlichende Puzzle weitere Bausteine, die für Sorgen und Ängste standen, hinzuzufügen, ohne im Wortsinne den Rahmen zu sprengen.Im Publikum saß mit Martin Haderer, begleitet von der Sängerin Enjoya Flaschberger, ein weiterer Magier, der seinem Berufskollegen im Gespräch mit der WOCHE ein "meisterliches Programm" mit verbüffenden Tricks bescheinigte. Weitere Gäste waren der Banker Josef Molzbichler mit Gattin Manuela und dessen ehemaliger Berufskollege Wolfgang Isola. Erfreulicherweise wohnten auch viele Kinder dem magischen Abend bei, so die mit Papa Mike Costerus gekommenen Sophie und Sarah oder Samuel und Jeremias Annemarie Steiner. Eigens aus Salzburg angereist waren Helga und Kurt Karl.