Società Dante Alighieri öffnet Horizonte

07.05.2017, 22:06 Uhr

Kulturverein Spittal-Millstätter See feiert seinen 60. Geburtstag

MILLSTATT. Die Società Dante Alighieri Spittal-Millstätter See hat ihren 60. Geburtstag in der Stiftskirche gefeiert. Dem Festakt der 1.400 Mitglieder starken Sektion, nach eigenen Angaben die zweitgrößte in Europa, wohnten mehr als 300 Gäste aus Österreich und Italien bei. Seit 1981 wird der für ganz Oberkärnten zuständige Kulturverein von Gert Thalhammer geleitet.In ihren Festreden befand Bürgermeister Johann Schuster, der selbst in mehr als 30 Jahren Mitgliedschaft " hervorragende Erinnerungen" mit der deutsch-italienischen Gesellschaft verbindet, die 60 Jahre Società Dante Alighieri sei ein einzigrs Erfolgsmodell, während Landesrat Ferdinand Hueter im Anschluss an den Zweiten Spittaler Bürgermeister Peter Neuwirth die Bedeutung des "Kulturträgers" am Schnittpunkt von Österreich, Italien und Slowenien betonte. Generalvikar Engelbert Guggenberger, auch Mitglied, wies in seinem zum Teil auch in Italienisch gehaltenen Festvortrag darauf hin, wie sehr die Società vielen Menschen den Horizont für die italienische Kultur geöffnet habe. Präsident Thalhammer bescheinigte der Geistliche eine "außerordentlich tüchtige und qulifizierte" Amtsführung. Der fast 70-Jährige habe es verstanden, ein dichtes Netz an österreichisch-italienischen Beziehungen zu knüpfen und auch zu pflegen.

Bevor das Kammerkonzert von "I solisti veneti" unter der Leitung von Claudio Scimone begann und sich ein kaltes Büffet im Kreuzgang anschloss, würdigte Thalhammer das Gründungsmitglied des Kulturvereins, Anna Sladek, mit einem Blumenstrauß. Den Erdbebenopfern in Mittelitalien übergab der Jubilar einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro.Neben den den Hausherren, Pfarrer Slawomir Czulak und Günter Tragatschnig, wohnten der Geburtstagsfeier Honorarkonsul Wolfgang Mandl mit Gattin Barbara, Honorarkonsul i.R. Heino Penker mit Gattin Marion, der Präsident der Società Dante Alighieri Salzburg, Giogio Simonetto, Graf Raimundo Strassoldo, Professor in Udine und Palermo, Bezirkshauptmann Klaus Brandner mit Gattin Eva-Maria, der frühere Verwaltungsdirektor in der BH, Emmerich Luschin, Stadtrat Franz Eder mit Gattin Ursula, der frühere Vizekanzler Herbert Haupt mit Gattin Ingrid, Bildhauer Hans-Peter Profunser mit Gattin Anita, Primar Gerhard Dietrich mit Gattin Barbara, Rechtsanwalt Franz-Paul Oberlercher mit Gattin Roswitha, der Obmann der Musikwochen Millstatt, Sepp Pleikner, Intendant Bernhard Zlanabitnik mit Gattin Astrid und Europlast-Geschäftsführer Helmuth Kubin mit Gattin Ingrid bei.