Viel Raum für Mountainbiker

17.09.2018, 07:34 Uhr

Mit einem dreitägigen Programm feierte der Weissensee zwei neue Trails

Eröffnung mit Franz Klammer



Sportlicher Tag

Mountainbiken boomt

Testfahrten dank Expo

WEISSENSEE (des). Den Start ins Trail-Wochenende erfolgte durch eine Nachttour über den Naggl Trail mit Einkehrschwung im Nagglerhof. Wer am nächsten Morgen fit war, nutzte den Tag um bei der offiziellen Eröffnung der beiden neuen Downhillstrecken dabei zu sein. Die Weissensee Bergbahn erwies sich als großzügiger Gastgeber und durfte den ganzen Tag kostenlos genutzt werden.Das neue Bike-Abenteuer für die ganze Familie wurde mit Unterstützung von Riedergarten Immobilien von Franz Klammer eröffnet. Weitere Sportler standen ihm zur Seite. Paco Wrolich, Radkoordinator des Landes, Skirennläuferin Nadine Fest und Downhill-Meister Benedikt Purner, der die beiden neuen Trails angelegt hat. Der Abend stand ganz im Zeichen von Florian Lerchbaumer, Stuntbiker aus dem Mölltal.Nachdem Bürgermeister Gerhard Koch, Tourismusleiter Stefan Wunderle, Tourismusobfrau Almut Knaller und Kärnten Werbung-Chef Christian Kresse die Trails offiziell freigegeben haben, ging es sportlich zur Sache. Die meisten Festgäste schwangen sich auf das Rad und eroberten das Streckennetz am Berg. Mit dabei NLW-Geschäftsführer Christopher Gruber und MTB-Instruktor Martin Luschin.Bis zu 400 Fahrten am Tag entfallen allein bei der Weissensee Bergbahn auf Mountainbiker, weiß Geschäftsführer Christoph Rupitsch zu berichten. Betriebsleiter Christian Pospisil war ebenso anwesend wie Eismeister Norbert Jank und Fridrun Weidel.Im Bereich der Talstation boten zahlreiche Aussteller bekannter Fahrradmarken wie BMC, Scott, KTM und Genesis die neuesten Modelle zum Testen an. Ergänzt wurde das Angebot um Aussteller von Fahrradzubehör wie Buff, Bell, ION und Conway.