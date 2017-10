„Waidmannsdank“ und „Wenn der Platzhirsch röhrt“

Im Rahmen von "Österreich liest": Die Bestsellerautorin Alexandra Bleyer liest aus ihren schwarzhumorigen Krimis: Ein Mordspaß, nicht nur für Jäger!

Donnerstag, 19.10.2017, Beginn: 20:00 Uhr in der Bibliothek RennwegGrantig. Deftig. Sepp Flattacher. Was macht ein kauziger Aufsichtsjäger, wenn im Revier ein Jagdkamerad vom Hochsitz fällt? Er nimmt - mit sehr eigenwilligen Methoden - Ermittlungen auf. Und als in der Fortsetzung von "Waidmannsdank" der verhasste Nachbar Heinrich Belten ins Altersheim gedrängt werden soll, springt Sepp Flattacher über seinen eigenen Schatten.Gemeinsam blasen die beiden Streithähne zum Abwehrkampf und zeigen dem Wiener Strizzi, was ein echter Platzhirsch ist. Doch was als a Hetz und a Gaudi beginnt, wird schnell tödlicher Ernst – denn das organisierte Verbrechen fällt ein ins Mölltal . . .

Dieser Leseabend wird musikalisch durch die Katschtaler Jagdhornbläser umrahmt!Eintritt: freiwillige Spende