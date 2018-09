Wochenende der Chöre

22.09.2018, 15:54 Uhr

Zum vierten Mal fand in Seeboden das Chorfestival "Berg-See-Klang" statt.

Verschiedene Stimmen

SEEBODEN (des). Sieben Chöre aus Österreich reisten zum Millstätter See um gemeinsam am Berg und am See zu musizieren. Ein Wochenende lang traten an verschiedenen Plätzen rund um Seeboden heimische wie nationale Gesangsvereine auf. Betreut wurden die Sänger von Daniela Beils und Hellmuth Koch vom TVB Seeboden.Der Begrüßungsabend wurde musikalisch von der Singgemeinschaft Unterhaus mit Chorleiterin Christine Russek begleitet. Ihnen zur Seite stand die Trachtenkapelle Seeboden mit Kapellmeister Gerald Schwager. Beim Festival, das bereits zum vierten Mal stattfand, stehen jedesmal andere Chöre auf der Bühne. Diesmal bewiesen ihr Können das Männerensemble Harmony-Zell, der Singkreis Mauthausen, Chorus lacus felix , Vulkanlandchor Pertlstein, Pitztalchor, MGV Mörbisch und Knappenchor Trimmelkam. Feierten mit: Bgm Wolfgang Klinar, Hanspeter Strobl, Nina Martiny und Peter Weißensteiner.