16 Tage Wettfischen am See

10.10.2017, 17:21 Uhr

Kristall-Renke 2017 ging nach Niederösterreich. 270 Gastfischer nahmen teil.

Jugend erfolgreich

SEEBODEN. Der Tourismusverband Seeboden organisierte auch heuer wieder das bereits 23. Shimano Angeln um die Kristall-Renke vom Millstätter See. 16 Tage lang strengten sich die Teilnehmer bei dem großen Wettfischen an.Besonderes Augenmerk wird am Millstätter See auch auf die Jugend gelegt. Matthias Winkler konnte die Kategorie Renke gewinnen, Gregor Loipold war in zwei Kategorien Hecht und Barsch erfolgreich. Die Karpfenwertung ging an Elias Lerchster.

Sechs Kategorien

Preis nach Niederösterreich

1.000 Übernachtungen

Bei den Erwachsenen wurde in insgesamt sechs Kategorien gefischt.Waller: 137,10 cm Dieter Offenwolf aus BaldramsdorfHecht: 123,00 cm Qurin Dubbert aus DöbriachBarsch: 44,80 cm Gerhard Züger aus Siebnen (Schweiz)Karpfen: 77,50 cm Gerald Saringer aus Zirl (Tirol)Schleie (besonderer Fang): 56,20 cm Volker Mayrer aus Obripheim (Deutschland)Die Kristall-Renke 2017 vom Millstätter See konnte Erwin Haubner aus Eichgraben (NÖ) für sich entscheiden. Bereits in der ersten Wertungswoche ging er mit einer Renke von 53,50 Zentimetern und einem Gewicht von 1,550 Kilogramm in Führung.Die Damenwertung ging in diesem Jahr mit einer Renke 39,2 Zentimeter und 0,555 Kilogramm an Margarete Rauscher aus Döbriach.Besonders erfreut zeigt sich der Obmann des Fischereiveranndes Millstätter See Ino Bodner über die Teilnahme von 270 Gastfischern und dem immer höher werdenden Anteil an Jungfischern. Seit Langem sind auch wieder Fischer aus Italien am Start.„Durch ein sehr abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleiten immer mehr Familienangehörige die Fischer an den Millstätter See und so können wir in diesen zwei Wochen über 1.000 Übernachtungen verbuchen,“ so Hellmuth Koch vom Tourismusverband. Bei der Abschlussveranstaltung im Stadtsaal Spittal wurde auch den zahlreichen Sponsoren gedankt.Der Termin der 24. Auflage des Angelns um die Kristall-Renke steht bereits fest, es wird von 21. September bis 6. Oktober 2018 stattfinden. Infos unter www.renke.at