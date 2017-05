25 Jahre FF-Stammtisch

10.05.2017, 13:02 Uhr

Die Begrüßung wurde von Ortskommandant OBI Hubert Kramer und Bürgermeister DI Johann Schuster vorgenommen. An jeden 1. Sonntag im Monat treffen sich die Altkameraden der Wehr.Dann hielt Ehrenkommandant E-OBI Siegbert Brunner einen kurzen Rückblick auf die abgelaufenen 25 Jahre Feuerwehrstammtisch. Und er verriet auch schon, was für das laufende Jahr geplant ist. Man wird die Kaslab’n und die Shilling-Brauerei in der Granatstadt besuchen.Nach dem kleinen Festakt bekochte der Berger Willi die Altkameraden, deren Gattinnen und Freunde mit einem tollen Menü. Der Ausklang des Stammtisches fand bei Kaffee und Kuchen statt.