60. Ski WM der internationalen Airlines findet in Bad Kleinkirchheim statt

05.09.2018, 11:06 Uhr

Im März 2019 findet wird die 60. Ski WM der internationalen Airlines ausgetragen. Der Austragungsort wird Bad Kleinkirchheim sein.

Internationales Rampenlicht

BAD KLEINKIRCHHEIM. Im März 2019 findet das World Airlines Ski Championship bereits zum 60. Mal statt. Durch die Initiative von Wolfgang Schneeweiß, dem Geschäftsführer der Kirchleitn Familien Feriendörfer und dem Sportchef bei Austrian Walter Adrian, bekam St. Oswald/Bad Kleinkirchheim den Zuschlag als Veranstaltungsort.Durch die Ski WM der internationalen Fluggesellschaften von 10. bis 16. März, rücken sowohl Bad Kleinkirchheim als auch das Tourismusland Kärnten in ein internationales Rampenlicht. Dabei will sich Kärnten als Wintersportdestination präsentieren und sich von seiner besten Seite zeigen. Durch die WM hat man die Möglichkeit ein internationales Publikum anzusprechen, wodurch sich Kärnten als Tourismusland hervorheben und Kontakte knüpfen kann, so Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig.Bei der WM werden sich über 100 Airline Teams mit mehr als 400 Teilnehmern in alpinen, nordischen und Snowboard-Bewerben messen. Unter anderem werden Fluggesellschaften wie Lufthansa, Austrian, British Airways oder Swiss teilnehmen. Damit man sich auf internationaler Ebene nicht blamiert, will Wolfgang Schneeweiß in Kooperation mit dem Skiclub und den Bergbahnen Bad Kleinkirchheim für einen reibungslosen Ablauf sorgen.Bereits kommendes Wochenende, von 7. bis 9. September, wollen sich circa 20 Vertreter der Internationalen Airlines Ski Federation (IASF) die Austragungsstätten anschauen und die Bewerbe fixieren.