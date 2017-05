Aktionstag "Familie und Steuer"

09.05.2017, 12:00 Uhr



Zahlt sich aus



Kontakt für Spittal

Viele Familien verzichten darauf, den Steuerausgleich zu machen, weil sie glauben es würde sich nicht auszahlen. „Dennoch lohnt sich ein Steuerausgleich in den allermeisten Fällen“, sagt Andreas Henckel Donnersmarck, Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Kärnten. Um Familien in Steuerfragen zu unterstützen, veranstaltet der Katholische Familienverband am 15. Mai zwischen zehn und zwölf Uhr einen Aktionstag. Jeder kann persönlich nach Voranmeldung, telefonisch oder per Mail eine kostenlose Erstberatung erhalten.Kärntner Treuhand, Michael Assam, Bahnhofstraße 18, Telefon: 04762/4001 oder unter: m.assam@kth.at.