Amt im Ausschuss geht von Neos auf SPÖ über

19.04.2017, 12:35 Uhr

In der kommenden Spittaler Gemeinderatssitzung wird verkündet, dass Hermann Bärntatz (Neos) nicht länger im Finanzausschuss sitzen wird.

Die Vorgeschichte

SPITTAL (aju). "Es ist eine gemeinschaftliche Entscheidung der gesamten Fraktion, dass wir den Platz im Finanzausschuss wieder selbst besetzen werden", sagt Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ). Hermann Bärntatz, der momentan noch einen Platz im Finanzausschuss einnimmt zeigt sich überrascht.Bei der Verteilung der Plätze in den verschiedenen Ausschüssen, hat die SPÖ, als stimmenstärkste Partei, angeboten zwei ihrer Sitze jeweils an ein Mitglied der Neos und an eines der Grünen zu vergeben. So erhielt Johannes Tiefenböck (Grüne) einen Sitz im Ausschuss für Bildung, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft und Energie. Hermann Bärntatz (Neos) hingegen nahm die Aufgabe als Mitglied im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Stadtmarketing. Dieser Platz wird ihm aber nun entzogen.

Überraschung

Einstimmige Entscheidung

Hermann Bärntatz ist darüber verwundert, will seine Arbeit aber nach wie vor fortführen: "Ich kann viele Dinge, die der Bürgermeister und die SPÖ macht nicht gut heißen und stelle mich auch klar dagegen. Anscheinend will man mich nun dort im Ausschuss nicht mehr haben", sagt Bärntatz. Von Rechtswegen sei aber alles korrekt, da er ohnehin auf einem Platz der SPÖ sitze. "Ich bin eine echte Opposition und das zeige ich auch. Damals wurde mir der Platz angeboten und ich habe auch hier diese Meinung weiter vertreten", so Bärntatz. Viel ändere sich aber für ihn dadurch nicht. "Wir können trotzdem in den Ausschüssen dabei sein und fragend und beratend agieren", sagt Bärntatz. Anwesend sein können die Neos damit zwar schon bei den Ausschusssitzungen, Ideen einzubringen wird da schon schwieriger. "Der Ausschuss gibt Empfehlungen an den Stadtrat und dieser dann an den Gemeinderat. Darüber wird dann abgestimmt. Unsere Ideen müssten also genau genommen nun nicht mehr berücksichtigt werden", so Bärntatz.Bürgermeister Gerhard Pirih hingegen spricht von einer gemeinsamen Entscheidung der gesamten Fraktion. "Aus Sicht der Fraktion hat hier die Zusammenarbeit, wie man sie sich von Beginn an vorgestellt hat nicht funktioniert", so Pirih. Zudem sei Bärntatz auch mehrmals den Sitzungen fern geblieben und habe so seine Aufgaben nicht eingehend erfüllt. "Verständlicher Weise kann man nicht jeden Sitzungstermin einhalten. Trotzdem hat sich die Fraktion eine andere Zusammenarbeit gewünscht und ist deshalb schon seit Sommer in Gesprächen, den Sitz im Finanzausschuss wieder mit einem Mitglied der SPÖ zu besetzen", sagt Pirih. Auf Vorschlag vom Obmann des Finanzausschusses Adolf Lackner wird die SPÖ deshalb in der kommenden Gemeinderatssitzung Rudolf Rainer für das Amt im Finanzausschuss vorschlagen. "Wir halten uns hier aber streng an die rechtlichen Grundlagen", erklärt Pirih.