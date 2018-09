Betriebsfeuerwehr Malta-Reißeck feiert Jubiläum mit Großübung

11.09.2018, 19:24 Uhr

Schaulustige können Spektakel am Stausee Rottau mitverfolgen.

Übung bei Stausee

REISSECK (ven). Die Verbund-Betriebsfeuerwehr Malta-Reißeck feiert heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum mit einer großen Abschnittsübung am 15. September.Die Wehren von Mallnitz bis Spittal proben das Zusammenspiel bei einer Einsatzübung rund um die Verbund-Kraftwerke im Mölltal. Exklusiv für die Leser der WOCHE verrät Verbund-Sprecher Robert Zechner: „Ein Teil der großen Übung wird auch den Stausee Rottau entlang der Mölltal-Bundesstraße betreffen, wo mehrere Feuerwehren mit Booten die großflächige Ölbekämpfung üben werden.“ Die Alarmierung für die zehn Feuerwehren und für das Rote Kreuz erfolgt am Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag findet dann ganztägig die große Leistungsschau vom Verbund im Mölltal statt.