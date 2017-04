Bezirksjugendsingen 2017 in Pusarnitz

22.04.2017, 22:01 Uhr

Bezirksjugendsingen 2017 - fand am 21. April in Pusarnitz

statt.Neun Chöre mit 320 Kindern bescherten rund 250 Besucherinnen und Besuchern einen beschwingten Nachmittag. Das vielfältige Programm begeisterte das Publikum und die Freude an der Musik konnte man hören und spüren. Auch die Ehrengäste Bgm. Gerald Preimel und Vizebgm. Sigi Mohl (Gemeinde Lurnfeld), Pflichtschulinspektorin Helga Reiter und die Gauobfrau des Kärntner Sängerbundes Oberkärnten Silke Kohlmaier waren von den jungen Musikerinnen und Musikern äußerst angetan. Teilnehmende Chöre waren: VS Pusarnitz, VS Baldramsdorf, VS Molzbichl, VS Mühldorf, VS Steinfeld, Kinderchor Porcia, FSSZNMS Spittal 1. Klassen, NMMS Seeboden, 2b, 1a und 1b.Durch viele helfende Hände und Sponsoren wurde das Bezirksjugendsingen zu einer gelungenen Veranstaltung.Für die Durchführung verantwortlich zeichnete sich die Volksschuldirektorin der VS Pusarnitz und VS Möllbrücke, Elisabeth More, sowie der Chor St. Michael/Pusarnitz mit Chorleiterin Silke Kohlmaier.