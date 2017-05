Brunner Nudel-Award 2017 geht an den Flattacher Hof

04.05.2017, 20:37 Uhr

Bernd Huber, Küchenchef beim Flattacher Hof, sichert sich den heurigen Nudelaward.



Die Sieger

SPITTAL (aju). In Zusammenarbeit mit der HLW Spittal veranstaltete die Brunner Kärntner Nudelproduktion zum zweiten Mal den Nudel-Award. Bei der Vorausscheidung wurden bereits fünf Kreationen ausgewählt. Im Finale wurden nun die besten und kreativsten Zubereitungsvorschläge von einer Jury verkostet und ein Sieger ermittelt.Die fünf Finalisten waren dazu aufgerufen ihre Kreationen selbst zuzubereiten und der Jury zu präsentieren. Dabei wurden sie von den Schülern der HLW-Spittal unterstützt. Diese hatten auch in der Vorausscheidung schon die Rezepte der Köche für die Vorauswahl zubereitet und so den Finalisten zum Einzug ins Finale verholfen. Den ersten Platz erkochte sich so Bernd Huber, Küchenchef beim Flattacher Hof. Er zauberte für die Jury Piccata Milanese einmal anders mit einer Tomaten-Mozzarellanudel in Parmesanpanade auf Ratatouille-Gemüse. Den zweiten Platz belegte Küchenchef Alexander Pollak mit seiner Kreation der Fleischnudel in Geflügel-Kräuterfarce und Schinkenspeckmantel auf frischem Dunkelbierkraut und Portweinglace. Den dritten Platz belegte Christoph Peskorwenja, vom Restaurant Panorama Spittal, mit seinen Fleischnudeln im Speckmantel mit Rahmgemüse und Sauerkrautpüree.