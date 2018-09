Das Nationalpark-Urvieh feiert Jubiläum

10.09.2018, 07:53 Uhr

Manfred Riesslegger steht seit 25 Jahren auf der Bühne und feiert nun mit seinen Fans.

RANGERSDORF (ven). Das "Nationalpark-Urvieh" Manfred Riesslegger feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Am 15. September gibt es daher ab 21 Uhr im Kultursaal Rangersdorf Tanz und Stimmung mit ihm und "Die Kaiser".Riesslegger hat die Grundbegriffe der Steirischen Harmonika in der Musikschule Winklern gelernt. "Und dann hab ich einfach weitergemacht", so der Musiker, der bereits mit seiner "Hundspolka" bei Castingshows für Aufsehen sorgte. Vor allem bei Geburtstagen und Kirchtagen sind seine Auftritte sehr gefragt.Seine rund 30 Eigenkompositionen finden sich auf sechs CDs und zwei DVDs wieder, mit seiner Harmonika reiste er auch nach Ägypten, Kanada und Asien. Besonders China und Thailand hat es ihm angetan. "Das ist ein lustiges Volk", sagt er zur WOCHE. Seine nächste Reise geht wieder nach Thailand, wo er bereits für Auftritte gebucht ist.Wann: 15. September, ab 21 UhrWo: Kultursaal RangersdorfMusik mit: "Die Kaiser"Eintritt: VVK 8 Euro, AK 10 EuroShuttle Service: 0664 / 4600 232