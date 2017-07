Deutscher am Reißkofel abgestürzt: Tot

27.07.2017, 10:59 Uhr

Wanderer meldete sich nicht mehr bei Hüttenwirt, dieser schickte Rettungskräfte los.

HERMAGOR, GREIFENBURG. Ein circa 60 Jahre alter Deutscher konnte im Bereich der Reißkofelsüdwand nur mehr tot geborgen werden. Er war am Vortag von der Comptonhütte aus aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.Der Mann gab beim Hüttenwirt an, er werde auf den Reißkofel gehen und sich telefonisch melden, sobald er den Gipfel erreicht habe. Nachdem der Hüttenwirt in den Abendstunden noch immer nichts gehört hatte, verständigte er die Rettungskräfte, die Bergrettung Oberes Drautal und Kötschach, die Alpine Einsatzgruppe Spittal und Hermagor sowie der Polizeihubschrauber "Libelle" waren im Einsatz.

In den heutigen Morgenstunden dann traurige Gewissheit: Der Polizeihubschrauber entdeckte eine männliche, leblose Person im Bereich der Reißkofelsüdwand. Sie dürfte beim Abstieg mehrere hundert Meter abgestürzt sein und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Aufgrund der Personenbeschreibung geht man davon aus, dass es sich um den am Vorabend vermissten Deutschen handelt. Die genaue Identität steht noch nicht fest.