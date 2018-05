Drei Spittaler auf Einbruchstour

04.05.2018, 13:50 Uhr

Trio auf frischer Tat bei Einbruch in Wettcafé ertappt.

Reisepass verloren

SPITTAL. Drei junge Männer aus Spittal (23, 24 und 25 Jahre) wurden auf frischer Tat bei einem Einbruch erwischt. Ihnen konnten insgesamt 14 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden.Die drei brachen in der Nacht in ein Wettcafé in Spittal ein, indem sie mit einer Eisenstange ein Fenster einschlugen. Das Klirren des Glases hörten Anrainer, die die Polizei verständigten. Die Beamten hörten vor Ort zwei Personen im Wettcafe reden, als sie sich dem Fenster näherten, sprang einer der Männer auf das Flachdach und lief davon, verlor jedoch auf seiner Flucht den Reisepass.

Festnahme vor Ort

Seine Komplizen wurden noch vor Ort festgenommen, der Flüchtende konnte ausgeforscht und ebenfalls verhaftet werden.Insgesamt 14 Einbruchsdiebstähle von März und April in Spittal gehen auf die Kappe des Trios, sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.