Ein Spiel im Zeichen der Freundschaft

19.07.2017, 13:39 Uhr

Der SV Raika Greifenburg lädt zum 50. Freundschaftsspiel.

Spiel um Alpenpokal

GREIFENBURG. Am Freitag, dem 21. Juli, wird es um 20 Uhr ernst: Der Fußballklassiker "Gäste gegen Einheimische" findet zum 50. Mal statt."Die Idee dazu hatte Hannes Schmitt aus Ludwigshafen am Rhein. Durch einen Zufall kam er Anfang der 60er-Jahre als Gast zum Weissensee", so Ossi Haßlacher. 1967 wurde die erste Begegnung im Alm-Stadion vom Weißensee in Praditz mit einem 3:2 Sieg in der Verlängerung gestartet. Um den anschließenden Durst so schnell wie möglich zu löschen, wurde um eine Kiste Bier (Alpenpokal genannt) gespielt.

Viel Stolz

Gäste liegen vorne

Programm:

Als die sieben Männer vom Weißensee gegen die sieben Gäste antraten, spielte der Stolz eine wichtige Rolle. Als Draufgabe hätte die Gastmannschaft bei einer Niederlage den Fußmarsch nach Greifenburg antreten müssen. Alle damals Beteiligten, sowohl Mannschaften als auch Organisatoren und Zuschauer, waren der Meinung, dass dieses Fußballfest alljährlich wiederholt werden sollte."Mit den Jahren wurde diese besondere Begegnung international. Bei den Gästen sind Spieler aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden im Boot. Die Bilanz spricht mit 31:18 Siegen für die Gäste. Jedoch hat diese einzigartige Fußballfreundschaft etwas Besonderes. Vor wenigen Jahren wurde der Spielbetrieb am Weißensee eingestellt. Durch das Engagement von Johann Klaus Hoffmann wurde eine Kooperation mit dem SV-Greifenburg gebildet und somit konnte dieses tolle Match weiterhin abgehalten werden", so Haßlacher.19 Uhr: Dämmerschoppen der Trachtenkapelle Weissensee20 Uhr: Anstoß mit Olympiasieger Fritz Strobl, Moderation von und mit ORF-Moderator Andi Felber, Halbzeitshow mit Legenden-Elfmeter-Schießen22 Uhr: Live-Musik mit den Carinthian-Lake-Boys am SportplatzErsatztermin bei Schlechtwetter: Samstag, 22. Juli.