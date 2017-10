Ein tierischer Begleiter im Leben

20.10.2017, 12:47 Uhr

Hündin Stella unterstützt das Team der Freizeitassistenz der Spittaler Lebenshilfe.

Leistbares Angebot

SPITTAL. Die Lebenshilfe Kärnten ermöglicht eine individuelle 1:1-Freizeitbegleitung für Menschen mit Behinderung. In Spittal unterstützt Hund Stella das Team.Die Lebenshilfe Kärnten bietet in Kooperation mit dem Land Kärnten ein leistbares Angebot einer individuellen 1:1-Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderungen an. Für 4,15 Euro (exkl. 10 Prozent USt) Selbstbehalt pro Stunde verbringen pädagogische Fachkräfte die Freizeit mit Klienten.

Breites Programm

In Spittal unterstützt Monika Wegscheider mit Hund Stella das Team der Freizeitassistenz. Neben Spaziergängen mit Stella ist das Repertoire der Freizeitassistenz vielfältig. Auf dem Programm stehen Wanderungen, Tanzkurse, Besuche von Veranstaltungen und Ausflugszielen, sportliche Aktivitäten, Kegel-Nachmittage, Wellness-Tage etc. Dabei liegt der Fokus auf einer persönlichen Freizeitgestaltung, bezogen auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse. Menschen mit Behinderungen mit Assistenzbedarf können so unabhängig von ihren Angehörigen Aktivitäten in ihrer Freizeit unternehmen. „Die Freizeitassistenz gibt auch die Möglichkeit, Neues zu entdecken oder zu erlernen. Wir haben bereits gemeinsam gekocht oder waren Schwammerlklauben. Es ist auch ein wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit!“, so Jutta Slama, Leiterin der Assistenzleistungen der Lebenshilfe Kärnten.Für Kinder und Jugendliche mit intellektuellen Behinderungen gibt es das Angebot der Familienassistenz, bei dem pädagogische Fachkräfte die Freizeit mit Kindern und Jugendlichen zu Hause verbringen.zur Freizeitassistenz erhalten Sie bei:Jutta SlamaLeitung Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen0664 60278181amb@lebenshilfe-kaernten.at