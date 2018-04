Eine "Steinfelder Gelegenheitsdichterin"

24.04.2018, 12:33 Uhr

Seit ihrem fünften Lebensjahr hält Christa Marketz Beobachtungen in Gedichten fest.

STEINFELD. Schon immer hat es Christa Marketz fasziniert, ihre Beobachtungen in Worte zu fassen und niederzuschreiben. "Meine Familie behauptete, ich hätte eher sprechen als laufen gelernt", schreibt die "Steinfelder Gelegenheitsdichterin" in ihrem dritten Band "Lebensmosaik". Wie auch immer: Bereits als Fünfjährige vermochte Christa Marketz zu Lesen und zu Schreiben.Weil sie oberhalb von Lind ohne Geschwister und Nachbarn aufwuchs, beschäftigte sich Klein-Christa mit den Tieren: "Ich ritt auf den Schweinen, während sich das Kalb meine selbst erfundenen Geschichten geduldig anhören musste." Klein-Chista ist übrigens wörtlich zu nehmen: Sie maß nur 99 Zentimeter, als sie bereits mit fünf Jahren und zehn Monaten eingeschult und anfangs in einem "Bugglkorb" in die Schule transportiert wurde.

Täglich vierstündiger Schulweg



Drei Söhne, acht Enkel



Ihre ersten poetischen Gehversuchen waren:Später war der Weg in die Spittaler Hauptschule weitaus beschwerlicher - nämlich zwei Stunden hin, einschließlich Bahn, zwei Stunden zurück. Nur: Sowohl in der Volks- als auch in der Hauptschule war es die kleinste Schülerin, die kurzfristig die Lehrerin vertrat, wenn sie den Klassenraum verlassen musste. Und so war der Berufsweg vorgezeichnet: Es folgten, fern der geliebten Heimat, fünf Jahre auf der Lehrerinnenbildungsanstalt Zams in Tirol. Weil es sich um eine Klosterschule handelte, verfasste die junge Dichterin dort Gebete für die Schwestern.Damit nicht genug: Die junge Drautalerin verfasste mit 15 Jahren ein Tanzstück zum Staatsfeiertag, in dem die vier Siegermächte und das kleine Österreich in einer ausgefeilten Choreogaphie verkörpert wurden. Über den normalen Unterrichtsstoff einschließlich Französisch und Latein hinaus wurde den Schülerinnen auch sehr viel Pädagogik und Methodik beigebracht, so dass die 19-Jährige zusammen mit der Matura die Befähigung zum Unterrichten in der Tasche hatte.Wie es der Zufall so wollte, bekam Christa Marketz ihre erste Anstellung als Lehrerin gleich in ihrer Heimatvolksschule in Lind. Frisch verheiratet gebar sie ersten Sohn, es folgten zwei weitere. Inzwischen leben Franz, Michael und Wilfried mit ihren zusammen acht Kindern verstreut in Moskau, Niederbayern und Klagenfurt.Nachdem bereits 1997 ihr Mann Franz gestorben war, der sie in seinen letzten Lebensjahren immer wieder dazu ermunternt hatte, ihr literarisches Hobby nicht aufzugeben, hatte die "Steinfelder Haus- und Hofdichterin" nun noch mehr für diese Muße Zeit. "Ich lebe zwar allein, aber nicht einsam", sagt sich die inzwischen 71-Jährige, die ihre Ideen für Geschichten und Gedichte den alltäglichen Beobachtungen verdankt.Als Mitglied in zwei Chören, vermag die Autorin ihre Gedichte auf Dichterlesungen auch gesanglich vorzutragen. Seit immerhin 25 Jahren schreibt sie füs Vereinsblatt "Der Steinfelder". "Weil ich keine Zeit mehr dafür habe", wie sie meint, ist sie aus der Dichtergemeinschaft Zammelsberg ausgetreten. Zurzeit verfasst sie ein kurzes Theaterstück für die Volks- und Hauptschule.