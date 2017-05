Erfolgreiche Bürgerbeteiligung in Radenthein

03.05.2017, 09:28 Uhr

Wir sind Radenthein

Am Samstag, dem 29. April 2017 war es endlich so weit und der Schulverbindungsgang der Neuen Mittelschule und Volksschule wurde von 12 engagierten Helferinnen und Helfern ausgemalen. Bei dieser Aktion beteiligten sich neben dem Herrn Bürgermeister Michael Maier auch der Vizebürgermeister Martin Hipp und die 3 Gemeinderätinnen Melanie Golob, Anna Kohlmayer und Birgit Wilpernig. Weitere fleißige GemeindebürgerInnen waren NMS-Direktorin Brigitte Gfrerer, Manfred Tesch, Marlies Schmied, Eva Arztmann, Monika Biedermann und Inge Petodnig. Nach 7 Stunden unter der fachkundigen Anleitung vom Malermeister Josef Unterweger erstrahlt der Aufgang jetzt in neuem Glanz. Die weitere künstlerische Gestaltung wird von den SchülerInnen der NMS, der Volksschule, der Kindermalschule und den Kindern des Kneipp Kindergartens übernommen.Ein herzliches Dankeschön an alle Freiwilligen!