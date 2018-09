Erholung und Erlebnis in Dellach im Drautal

13.09.2018, 18:32 Uhr

Mit vielen Sport- und Erholungsmöglichkeiten hat im Luftkurort der Fremdenverkehr große Bedeutung.

Eingebettet zwischen den Gailtaler Alpen im Süden und der Kreuzeckgruppe im Norden liegt Dellach im Oberen Drautal. Der anerkannte Luftkurort bietet heilklimatisches Klima und zahlreiche Sport- und Erholungsmöglichkeiten, wie ein modernes Erlebnisbad mit großem Abenteuerspielplatz, Sportanlagen wie Fußballplatz, Stocksporthalle, Tennisplätze, Skatepark, Beachvolleyballplatz und eine neue Slackline-Anlage. Im Freizeitzentrum gibt es eine großzügig angelegte Kneippanlage, die 2003 errichtet wurde und ein breites Angebot für Kneippliebhaber bietet, sowie eine wunderschöne Drauoase. Nicht zuletzt verläuft der Drauradweg, der die Drau vom Ursprung in Südtirol bis zur Mündung in Slowenien auf 366 Kilometern begleitet, direkt am Campingplatz in Dellach vorbei.

Das Restaurant am Campingplatz wird ab Oktober diesen Jahres komplett abgerissen völlig neu aufgebaut. Es werden zwei Sonnenterrassen, ein Shop und ein attraktiver Eingangsbereich am größten Campingplatz des Oberen Drautales entstehen. Ein neuer Multifunktionsraum steht dann für Vorträge, Veranstaltungen und Feste zur Verfügung. Die Fertigstellung der Anlage ist für April 2019 geplant.Die Entstehung des Ortes geht auf den Bergbau zurück, der über Jahrhunderte die Entwicklung der Region prägte und noch heute im Wappen der Gemeinde seinen Ausdruck findet. Durch die Anerkennung als Luftkurort kommt dem Fremdenverkehr eine bedeutende Rolle zu.