Erste-Hilfe-Landesmeister/Innen gekürt

24.04.2018, 17:59 Uhr

Insgesamt traten 12 Mannschaften in der Kategorie GOLD und Silber an. Die 60 Schüler/Innen aus 8 Schulen aus ganz Kärnten galt es, der vom Jugend-Rot-Kreuz organisierten Bewerb, ihre Fähigkeiten beim 6-Stationen-Betrieb unter Beweis zu stellen.In der Kategorie GOLD siegte BG/BRG Mössingerstraße B vor dem Alpen Adria Gymnasium Völkermarkt B und der FBS Völkermarkt.

In der Kategorie Silber gab es einen Hausherrensieg. Die NMS Radenthein gewannen ex aequo mit dem Alpen Adria Gymnasium Völkermarkt A vor dem BG/BRG Mössingerstraße A.Die 3 Erstplatzierten in Gold und die 2 Erstplatzierten in Silber werden die Farben Kärntens beim Bundesbewerb vertreten.Nach dem Mittagessen am Sportplatz und einem Besuch beim Hubschrauber RK1 wurde die Siegerehrung im Turnsaal der NMS durchgeführt. Zur Siegerbekanntgabe konnten als Ehrengäste begrüßt werden: LH-Stv. Beate Prettner, Bgm. Michael Maier, Vbgm. Martin Hipp, RK-Präsident Peter Ambrozy, Rudolf Schober, Hellmuth Koch, Direktorin Brigitte Gfrerer, sowie RK-Dienststellenleiter Franz Hoffmann.