FPÖ will Ideen einbringen

20.04.2017, 08:00 Uhr

In der nächsten Gemeinderatssitzung will die FPÖ einiges besprechen.

Ein Kümmerer soll her

In der kommenden Spittaler Gemeinderatssitzung will die FPÖ, allen voran Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher, neue Ideen einbringen.Im Fokus soll dabei die Einführung eines 'Kümmerers' stehen: "Dieser soll zu einer Serviceeinrichtung der Gemeinde werden, die sich um Unternehmer in Spittal und Betriebe, die sich ansiedeln wollen, kümmert und diese unterstützt", sagt Staudacher. Ein solcher Posten sei dabei schon von mehreren Stellen gefordert worden sein. "Wir werden die Umsetzung dieser Personalie fordern. Zudem wäre es unsere Idee, von den sechs Millionen Euro Kommunalsteuer, die im Jahr eingenommen werden, zehn Prozent der Wirtschaft zurückzugeben", sagt Staudacher. Vorstellbar wäre dies für ihn in Form von wirtschaftsaktivierenden Projekten. "Klein- und Mittelbetriebe sind der Motor unserer Stadt und müssen unterstützt werden", sagt Staudacher.

Eine Broschüre von Spittal

Ein weiteres Projekt, dass die FPÖ umsetzten möchte, ist eine Broschüre über Spittal. "Jeder, der zu uns kommt, ob Firma oder Privatperson, soll eine Informationsbroschüre darüber erhalten, was Spittal zu bieten hat. Von Schulen, über Sozialeinrichtungen sollen alle Rahmenbedingungen, die es in der Stadt gibt, aufgelistet sein", sagt Christoph Staudacher.