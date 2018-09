Frauen-Power in der Oberkärntner Feuerwehr

12.09.2018, 07:16 Uhr

Dass die Feuerwehr keine reine Männersache mehr ist, zeigen die erfolgreichen Feuerwehrfrauen und -mädchen aus dem Bezirk Spittal.

Geschwister bei der Wehr

BEZIRK SPITTAL (ven). Die Oberkärntner Feuerwehr ist nicht nur reine Männersache. Immer mehr Mädchen und Frauen dringen in diese Männerdomäne ein und beweisen, was sie drauf haben. Sie übernehmen auch viel Verantwortung bis hin bis zur Bezirksausbildnerin. Hier wollen wir einige Feuerwehrfrauen vor den Vorhang holen.Die Feuerwehrmädchen der Jugendfeuerwehr Irschen schafften kürzlich bei den Jugend-Bundesbewerb den Vize-Bundesmeister in ihrer Kategorie. Gruppenkommandantin ist die 16-jährige Celine Lanzer aus Irschen. Seit sechs Jahren ist sie bei der Feuerwehr dabei. "Mein Vater ist Jugendbeauftragter, meine Schwester Carina (20) ist bereits bei den Aktiven", so Lanzer zur WOCHE. Mit ihr entschlossen sich auch noch ein paar Freundinnen für den Beitritt zur Feuerwehr, "dann wurden es immer mehr." Derzeit besucht sie die 7. Klasse im Borg, möchte später mit beeinträchtigen Menschen arbeiten. "Ein Jahr lang war ich jetzt Probe-Feuerwehrfrau, ab Herbst bin ich bei den Aktiven", freut sie sich.

17 Mädls

In Wettkampfgruppe

Eine Dame fehlt noch

Karriere als Frau

Viele Kurse

Immer mehr Frauen

Bei einem Einsatz konnte sie bereits mithelfen, mit Absperrtätigkeiten. "Die Männer bei uns finden das recht cool. Wir haben ja zehn Frauen bei den Aktiven. Bei der Jugend sind von über 30 Mitgliedern bereits 17 Mädls. Ihr nächstes Ziel ist der Grundkurs.Eine beinharte Wettkämpferin ist Lisa-Marie Hensler von der FF Göriach. Sie ist in der Wettkampfgruppe als taktische Nummer 5. "Hier muss zuerst die Tragkraftspritze in Position gebracht werden und danach müssen die vier Saugschläuche gekuppelt werden", sagt sie.Die drei Frauen aus der FF Flattach-Fragant haben ihre Karriere in der Feuerwehrjugend begonnen und konnten mit dem fünfzehnten Lebensjahr in den Aktivstand übernommen werden: Michaela Salentinig, Selina Ratgeb und Chantal Ladstätter sind jetzt fixer Bestandteil der Wettkampfgruppe 3.Auch in der FF Zwickenberg entschlossen sich acht junge Damen im Jänner dieses Jahres ins Wettkampfgeschehen einzusteigen. Mit Gruppenkommandant Roman Strieder gaben die Damen in Gerlamoos ihr Debüt und machten keine schlechte Figur. Es wird noch eine Dame gesucht, damit eine komplette Damengruppe aufgestellt werden kann. "Damit wären wir die erste Damenmannschaft im Bezirk Spittal. Unsere Vorbilder sind unsere Väter und Großväter."In Kötzing ist Birgit Unterlerchner Brandmeisterin. Die Power-Frau trat 2009 ein und sofort begann der Aufstieg. Nach absolvierter Grundausbildung wurde auch der Tragkraftspritzen-Lehrgang (2013) erfolgreich absolviert. 2012 machte sie die Ausbildung zum Bezirksausbildner. Außerdem ist sie auch die Schriftführerin der Wehr Kötzing. Kürzlich wurde sie auch zum Kommandanten Versorgung (S4) ernannt.Die Vollblut-Feuerwehrfrau Nicole Brunner trat im 2012 in die Freiwillige Feuerwehr Seeboden ein. Nach der Grundausbildung im Bezirk absolvierte sie die erweiterte Grundausbildung an der Landesfeuerwehrschule. Nebenbei wurde auch der Lotsen- und Verkehrsreglerkurs absolviert. Danach ging es in die technische Abteilung. Zuerst wurde Tragkraftspritzenkurs im Bezirk abgearbeitet und im Jahre 2018 schaffte sie die technische Leistungsprüfung für Maschinisten/Innen im Bezirk mit Bravour."Dies sind noch lange nicht alle Mädchen und Frauen bei den Feuerwehren des Bezirkes Spittal, und wir sind in der glückliche Lage, dass immer mehr vom weiblichen Geschlecht in unsere Feuerwehren drängen", so Bezirkspressesprecher Bernhard Poppernitsch zur WOCHE.