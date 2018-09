Geben und Nehmen im Drautal

21.09.2018, 15:55 Uhr

Das Dorfservice eröffnet am 5. Oktober offiziell den ersten Dorfservice-Laden in der Volksschule Berg im Drautal. Dort gibt es kostenlos nicht mehr gebrauchte Dinge aus dem Kinderzimmer.

Für Kinder und Jugend

BERG (ven). "Du kannst bringen und nehmen" - so lautet die Devise im ersten Dorfservice-Laden, der am 5. Oktober in der Volksschule Berg offiziell eröffnet wird. Bereits seit Juli wird dort reger Handel mit nicht mehr gebrauchten Dingen aus dem Kinderzimmer - ohne Geld - getrieben.Spielzeug, Kinderwägen, Kindersitze und Gitterbetten sowie Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche von Größe 50 bis 176 sind dort - kostenlos - abzugeben und auch wieder mitzunehmen. Die Idee dazu hatte vor rund einem halben Jahr der ehrenamtliche Dorfservice-Mitarbeiter Alois Pirker, der bereits in seinen Jahren der Berufstätigkeit bei der Strabag immer wieder bei Hilfsprojekten für Kinder mit dabei war. "Mir ist es wichtig, etwas zu tun, auch in meiner Pension", sagt er.

In Volksschule Berg

Qualität muss passen

Ehrenamtliche gesucht!

Unterstützung erhält er von zehn weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie den hauptamtlichen Dorfservice-Mitarbeiterinnen Elke Binder und Petra Berger sowie der Projektleiterin Andrea Konrad-Gartner. Die Räumlichkeiten - rund 40 Quadratmeter derzeit - werden von der Gemeinde Berg dafür kostenlos zur Verfügung gestellt, ein weiterer Raum kann ebenfalls noch genutzt werden."Wichtig ist uns, dass die Qualität der abgegebenen Dinge passt, es soll ja kein Ramsch-Laden werden", so Dorfservice-Geschäftsführerin Ulrike Kofler. Die Dinge werden sortiert, eingeräumt, die Größen darauf beschriftet. "Teilweise sind nigelnagelneue Sachen dabei", so Konrad-Gartner. Ein Ort zum Stöbern und auch, um nicht mehr gebrauchte Dinge loszuwerden.Geöffnet hat der Laden jeden ersten und dritten Freitag im Monat, jeweils von 13 bis 16 Uhr. Bereits jetzt habe man eine gute Frequenz.Das Dorfservice ist immer wieder auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die ihren Beitrag zur Gesellschaft und dem Miteinander leisten wollen. Besonders erfreut wäre man über helfende Hände in den Gemeinden Baldramsdorf und Krems.