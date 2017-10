Gesunde Küche seit einem Jahr

10.10.2017, 19:00 Uhr

"Frau Jot" Juliane Penker feiert ein Jahr Selbstständigkeit mit Nudelkurs und als Testimonial der Nockregions-Imagekampagne.

Mit Foodblog begonnen

SPITTAL (ven). Juliane Penker hat vor einem Jahr mit ihrem Bistro "Frau Jot Coffee & Kitchen" in der Spittaler Bahnhofstraße selbstständig gemacht. Mittlerweile eine fixe Größe in der Spittaler Gastronomie, ist sie auch Teil der laufenden Image-Kampagne der Nockregion "Drauf bin i stolz".Gekocht hat sie ja immer schon gerne. Penker, die elfeinhalb Jahre bei Öbau Gaggl als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet hat, hat ihre Rezepte bisher nur hobbymäßig in ihrem Foodblog "Frau Jot kocht" veröffentlicht. "Ich bin über einen Foodblog im Internet gestolpert und habe mir gedacht, das passt für mich auch", so die Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Der Blog - "und es ist gar nicht so einfach, Essen zu fotografieren" - diente ihr eigentlich nur als privates Online-Kochbuch, bei dem der erste Beitrag im Juni vor drei Jahren online ging. "Mit einem furchtbaren Foto", ergänzt sie.

Gerichte kommen gut an

Foodtruck ursprüngliche Idee

Frühstück, Mittag und Workshops

Ihre Koch-Leidenschaft hat sie wohl von ihrer Mutter, die "eine gute Köchin" ist. Penker selbst kocht sehr gerne für andere und bemerkte dabei, dass ihre Gerichte immer sehr gut in Freundes- und Familienkreis ankamen. "Ich dachte dann für mich, dass ich in meinem Leben noch etwas anderes machen möchte und meiner Leidenschaft nachgehen will", begründet sie den Schritt in die bevorstehende Selbstständigkeit.Also hängte sie ihren Job im Baustoffhandel an den Nagel und machte sich auf, um alles für ihr Unternehmen zu organisieren. "Die ursprüngliche Idee war ein Foodtruck, aber ich fürchte, dafür ist Spittal noch nicht bereit", schmunzelt sie. "Dazwischen wollte ich die Idee natürlich immer wieder auf Eis legen, aber ich konnte auf die Unterstützung meines Partners bauen", sagt sie.Penker bietet nun eine große Frühstücksauswahl an, Snacks und immer zwei frischgekochte und gesunde Mittagsgerichte, die zur Wahl stehen. Außerdem finden Laktoseintolerante auch immer etwas für sie geeignetes, sämtliche Kaffees gibt es laktose- und auch koffeeinfrei. Saisonal bietet Penker auch selbstgemachten Eierlikör oder selbstzusammengestellte Backmischungen als Geschenke an. Mit Partnern wie Sandra Vogl (Lurnbichler Nudelwerkstatt) und Anni Bugelnig (Tupperware) organisiert sie auch Nudelkurse und dergleichen für Interessierte.Fotos: Woche und Penker