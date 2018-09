Gmünd: Neue Rotkreuz-Ortsstelle wird ab 2019 gebaut

12.09.2018, 17:34 Uhr

Die Pläne rund um den Neubau der Ortsstelle in der Riesertratte werden immer konkreter. Spatenstich soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Die Pläne wurden nun den Bürgermeistern präsentiert.

GMÜND. Wie die WOCHE berichtete , entsteht in Gmünd eine neue, moderne Ortsstelle des Roten Kreuzes. Nun wurde das Projekt den betroffenen Bürgermeistern im Beisein von Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy und Bezirksleiter Franz-Josef Leitner präsentiert.Die fünf Gemeinden Malta, Trebesing, Krems, Rennweg und Gmünd haben gemeinsam ein 1.500 Quadratmeter großes Grundstück angekauft, das dem Roten Kreuz Landesverband für den Neubau geschenkt wird. Das Gebäude wird vom Landesverband finanziert, genaues Budget steht noch nicht fest. Spatenstich soll im Frühjahr 2019 erfolgen, die Fertigstellung ein Jahr darauf. Zwei Rettungsfahrzeuge sollen in den Garagen Platz finden, ein Dienstzimmer für bis zu sechs Mitarbeiter ist geplant, so auch ein großer Vortragssaal, der auch öffentlich nutzbar sein wird.Geplant wurde der Neubau vom Architekturbüro 3KANT aus Klagenfurt, Teammitglied Uwe Schwarz ist auch gebürtiger Gmündner. "Das Büro hat bereits alle neueren Rotkreuz-Gebäude - auch Spittal und die Feuerwehr Seeboden - geplant. Es gibt nun ein Corporate Design für die Ortsstellen", so Leitner zur WOCHE.Die neue Ortsstelle wird sich dann in der Riesertratte befinden, mit guter Verkehrsanbindung an die vorbeilaufende Hauptstraße. Die bestehende Ortsstelle ist nach 30 Jahren im derzeitigen Gebäude zu klein geworden, entspricht nicht mehr den Anforderungen, die erfüllt werden müssen. "Helfer und Fahrer müssen getrennt schlafen, es gibt derzeit nur einen Schlafraum, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß", so RK-Ortsstellenleiter Michael Hecher zur WOCHE.Momentan sind 35 Mitarbeiter in der Ortsstelle tätig, davon drei hauptberuflich und ein bis zwei Zivildiener.