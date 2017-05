Heidi Schober: Regionautin aus Leidenschaft

04.05.2017, 00:30 Uhr

Die Großkirchheimerin Heidi Schober ist schon seit sieben Jahren als Leserreporterin unterwegs im Bezirk.

Heidi Schober2010Spittal, Kärnten"Gib jedem Tag die Chance der schönste deines Lebens zu werden!"Heidi Schober hat den Blick für die kleinen Dinge im Leben nie verloren. Mit ihren Schnappschüssen von Dingen des Alltags erfreut sie die Woche Leser. Auch auf Veranstaltungen im Oberen Mölltal ist sei meistens vertreten und lässt andere über ihre Berichte auch daran teilhaben. Mittlerweile hat Sie schon 444 Artikel veröffentlicht.

Zu ihren Hobbys gehört es, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Gerne betätigt sie sich auch sportlich und ist mit dem Rad unterwegs, geht schwimmen oder wandern. Geschickt erweist sie sich aber auch in der Küche. "Ich backe und koche sehr gerne", erklärt sie. Wenn dann noch Zeit ist, kümmert sie sich um ihren Garten, malt, oder besucht ältere Menschen. "Es macht mir viel Spaß immer wieder etwas Neues zu sehen, neue Orte zu besuchen oder neue Menschen kennen zu lernen", erzählt Heidi. Neben ihrem Beruf gestaltet sie auch noch ihre Gemeinde als Gemeinderätin aktiv mit und engagiert sich bei den Großkirchheimer Trachtenfrauen. "Ich liebe meinen Beruf als Verkäuferin beim Adeg Markt in Großkirchheim und bin nebenbei noch mit einigen Ehrenämtern in und außerhalb der Gemeinde betraut wie auch zum Beispiel im Verein pro Mölltal", sagt Heidi."Mir ist das Mölltal wichtig und ich sehe es als Aufgabe an, aufzuzeigen, was bei uns im Kleinen alles passiert, wie fleißig die Vereine arbeiten und welche Talente bei uns schlummern. Genauso will ich die Schönheit unserer Heimat zeigen", erklärt Heidi. Als Regionaut berichtet sie über das Mölltal, das ihr sehr am Herzen liegt. "Mir gefällt alles bei uns und ich möchte Taten und Werke meiner Mitmenschen ins rechte Licht rücken", meint sie.