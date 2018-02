Hilfe für Baldramsdorfer Familie

11.02.2018, 19:26 Uhr

Kartenspielen kann Familien helfen.

SPITTAL, BALDRAMSDORF (ven). In Baldramsdorf wurde auch heuer wieder ein Preiswatten für den guten Zweck veranstaltet. Harald Steiner, Werner Brunner und Willi Ramsbacher haben heuer entschieden, das zusammengekommene Geld der hinterbliebenen Familie von der jungen Dreifachmama von Fabio, Zoey und Nevio Manuela Aschbacher zukommen zu lassen.Mit Unternehmer Harry Nessl, der den Betrag auf insgesamt 1.700 Euro aufstockte, konnten die Organisatoren einen weiteren Helfer mit ins Boot holten. "Es freut mich, wenn ich helfen kann", so Nessl bei der Übergabe an die Familie.