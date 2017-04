"Ich bin kein Fashion-Victim"

30.04.2017, 16:09 Uhr

Die 22-jährige Christina Freundl aus Radenthein will Miss Kärnten 2017 werden.

Erfahrung am Laufsteg

RADENTHEIN (ven). Die 22-jährige Christina Freundl aus Radenthein hat ein großes Ziel: Sie möchte Miss Kärnten 2017 werden. Die WOCHE sprach mit ihr über ihre Ziele und Träume im Modelbusiness.Bei der Wahl zur Miss Kärnten hat sie sich beworben, weil sie gerne neue Erfahrungen sammeln möchte. Dabei modelt sie noch nicht so lange. Aber: "Ich schaffte es im Dezember 2016 ins Finale bei Österreichs Nächstes Topmodel 2016 und durfte somit als Finalistin nach Ägypten fliegen. Ich hatte dort ein einwöchiges Modelcamp, wo wir unter anderem Laufstegtraining und Coachings hatten." So könnte die Radentheinerin, deren Lieblingsessen Palatschinken mit Nutella sind, ihren Konkurrentinnen doch eine Nasenlänge voraus sein.

Zwei Superstars in der Jury

Berufswahl unsicher

"Jeder ist einzigartig"

Sportlicher Stil

Positive Ausstahlung

Steckbrief

Das Äußere und die Ausstrahlung sind ausschlaggebend, deshalb haben die Kandidatinnen auch eine Mitgliedschaft im "The Coach Gym" bekommen, wo sie bis zum Finale am 3. Mai trainieren dürfen. Bei der Vorauswahl vor der Jury war sie schon ein wenig nervös, "vor allem, wenn man weiß, dass in der Jury zwei Superstars sitzen da möchte man schon einen guten Eindruck hinterlassen", so Freundl. Sehr viel Spaß habe es ihr auf jeden Fall gemacht.Die Studentin des Informationsmanagements an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wohnt mit ihren zwei Schwestern und ihren Eltern in Radenthein. Unter der Woche ist sie natürlich in Klagenfurt anzutreffen. "Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Beruf ich gerne ausüben möchte, vor allem da ich nach meinem Studium in verschiedenen Bereichen arbeiten kann."In ihrer Freizeit verbringt sie sehr viel Zeit mit ihren Freunden. Die Miss-Anwärterin ist nicht nur schön, sondern auch sehr musikalisch: "Ich spiele Klavier und habe sogar ein Jahr lang Schlagzeug gelernt", so Freundl, die auch im EC-Chor Seeboden singt. Ein weiteres Hobby ist das Reisen. "Ich war schon in vielen verschiedenen Ländern, ich habe sogar schon für ein Jahr in Amerika als Au Pair gelebt."Die Studentin möchte sich hauptsächlich auf ihr Studium konzentrieren. "Zur Zeit habe ich auf jeden Fall das Ziel, mein Studium zu absolvieren und danach einen super Job zu bekommen." Das Modeln würde sie dennoch gerne ein paar Jahre machen, auch die Familiengründung sei ihr wichtig. "Ich glaube, als Model ist das dann ziemlich schwer, alles unter einen Hut zu bekommen", schmunzelt sie. Vorbilder hat die 22-Jährige eigentlich nicht, denn "jeder Mensch ist einzigartig und ich möchte mich nicht mit anderen vergleichen."Als Model hat man viel mit Mode und Fashion zu tun. Freundl sei aber auf keinen Fall ein "Fashion Victim". "Ich lasse mich zwar hin und wieder gerne von neuen Trends inspirieren, aber ich muss auf keine Fall immer die neuesten Sachen haben." Ihr Stil sei eher in den sportlichen Bereich einzuordnen, dunkle Farben bevorzugt sie. "Was meinen Stil vor allem ausmacht, sind meine Nike Schuhe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nike Schuhe ich habe, ich habe bei zehn Paaren aufgehört zu zählen", schmunzelt sie.Warum ausgerechnet sie Miss Kärnten werden sollte? "Als Miss Kärnten sollte man eine gute und positive Ausstrahlung haben, und die habe ich auf jeden Fall. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch und bin eigentlich immer gut drauf", will Freundl überzeugen.Christina Freundl23. April 1994RadentheinMutter Andrea, Vater Gerhard, Schwestern Isabel und StephanieReisen, Musik, SportNEEDTOBREATHE, Garvin DeGrawInsurgent - Die BestimmungPalatschinken mit NutellaSpaß