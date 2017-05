"Jeder Kunde zählt, egal wie groß er ist"

05.05.2017, 10:34 Uhr

Die Philosophie der Firma de Piero Schrott ist es, den Kunden Wertschätzung entgegenzubringen.

Kunde zählt

MÖLLBRÜCKE (aju). De Piero Schrott ist in seiner Größenordnung der größte konzernunabhängige Schrotthändler Kärntens. Seit 110 Jahren sorgt das Unternehmen für persönliche, schnelle und unkomplizierte Schrottentsorgung direkt beim Kunden.Im Vordergrund der Firmenphilosophie steht immer der Kunde. "Bei uns ist jeder Kunde wertvoll, egal wie groß er ist. Und wir freuen uns über ein einzelnes Stück Schrott und Metall ebenso wie über einen Jahresauftrag. Das ist unsere Philosophie, dafür stehen wir", sagt Kerstin de Piero. Neben der Entsorgung und Verwertung von Schrott aller Art ist De Piero Schrott auch im Bereich der Holzentsorgung gut aufgestellt. Im Allgemeinen versteht sich das Unternehmen mittlerweile sogar als Generalentsorger. "Trotzdem allerdings ist unser Spezialgebiet die Schrottentsorgung", so De Piero.

Neue Anlage

Werte vermitteln

Um noch effektiver arbeiten zu können, wird nun auch eine eigene Maschine entwickelt. "In Kooperation mit der Firma Lindner-Recyclingtech haben wir eine eigene Zerkleinerungsanlage entwickelt die an unserem Standort in Möllbrücke in Betrieb genommen werden wird", erklärt De Piero. So soll die Wertschöpfung zusätzlich erhöht werden. Mit Hilfe von Maschinen und natürlich der jahrelangen Mitarbeiter werden so viele Tonnen Schrott jährlich am Standort in Möllbrücke bewegt und zu den Kunden transportiert.Getreu dem Motto kann so jeder seinen Schrott zum Firmengelände bringen. "In unserer ländlichen Gegend kommt es nicht selten vor, dass bei Landwirten Schrott anfällt. Diesen verwerten wir dann weiter", so De Piero. Wichtig ist es dem Familienunternehmen hierbei vor allem Werte aufrechtzuerhalten. "Für uns ist jeder Kunde gleich wichtig. Wir lehren auch schon unsere Kinder, wie wichtig es ist, die Arbeit ordentlich zu verrichten, denn nur dann kann man davon leben", sagt De Piero.Diese Werte vermittelt die Familie auch ihren Mitarbeitern. So sind vom LKW-Fahrer bis hin zum Disponent und den Büroangestellten alle stets um Freundlichkeit bemüht. "Ob es nun unsere Geräte, LKWs oder das Firmengelände ist, wir legen viel Wert auf das Erscheinungsbild unseres Betriebes und so halten wir das auch bei unseren Mitarbeitern", sagt De Piero. Diese Einstellung zahlt sich auch aus, denn alle elf Mitarbeiter sind bereits lange Jahre bei der Firma. "Unser Ziel ist es, in jeder Situation noch flexibel zu sein und Verständnis für den Kunden zu haben. Daran arbeiten wir Tag für Tag", erklärt De Piero.