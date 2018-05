Kärntner Nudel Award 2018: Sieger verteidigte Titel

03.05.2018, 15:19 Uhr

Bernd Huber vom Flattacher Hof nimmt zum zweiten Mal Trophäe mit nach Hause.

SPITTAL (ven). Mit seinen "veganen Brokkoli-Spargel-Nudeln im Kürbismantel an Süßkartoffelpüree mit Sojajoghurt und Tomaten-Chili-Marmelade" erkochte sich Bernd Huber, Küchenchef im Flattacher Hof, zum zweiten Mal in Folge den Kärntner Nudel Award, den die Nudelfabrikanten Albin und Günter Brunner aus Kleblach/Lind vergaben. Er ist damit Sieger von über 40 eingesendeten Nudel-Rezepten, die jeweils aus dem Basis Produkt Brunner-Nudeln bestehen.

"Wir haben das Glück, dass unser Bundesland mit der Kärntner Nudel einen kulinarischen Botschafter hat - 1753 erstmals urkundlich erwähnt und das sogar in Spittal", so Albin Brunner einleitend. Seiner Meinung nach werde das Produkt viel zu wenig "zelebriert", mit dem Nudel Award versuche man nun eine "Würdigung" von Kärntner Kulturgut in der Küche. Die Brunners wollen die Nudel auch aus der traditionellen Ecke hervorholen und modern - durch entsprechende Beilagen - gestalten. "Auch das Thema Vegan wird immer stärker, Menschen ernähren sich heutzutage bewusster", so Brunner, der darauf hinweist, dass 17 Prozent seiner verkauften Produkte bereits vegan sind.In der Finaljury saßen Küchenchef Lothar Krings vom Landgasthof Neugebeuer in der Lölling, Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH Maria Theresia Wilhelm, Franz Fendre (Klub der Köche Kärnten), Atrio-Centermanager Richard Oswald, Bürgermeister Gerhard Pirih, HLW-Direktor Adi Lackner, Verena Niedermüller (WOCHE Spittal), sowie Claudia Lux (Kleine Zeitung), Martina Prosser (Spittaler) und Sonja Wasner ("Der Gastwirt").Auf Platz zwei landete Benjamin Steiner, gebürtiger Kärntner, vom Hotel & Restaurant Zirngast in Schladming mit Tomaten-Mozzarella-Nudel auf Minestrone mit Basilikumöl und gebratenem Eismeersaibling, Platz drei ergatterte Christian Piroch - ebenfalls gebürtiger Kärntner - vom Christlwirt Waakirchen (Bayern) mit Kärntner Kasnudel auf Orangen-Fenchelsalat mit Tomaten-Coulis. Auch PirochDem Finale vorangegangen war die Vorauswahl von elf der rund 40 eingesendeten Rezepten durch Günter und Albin Brunner, die von HLW-Schülern zubereitet wurden. Die besten fünf schafften es ins Finale und kochten ihre Kreationen nun in der HLW-Küche selbst. Basisprodukt waren stets die Nudelvarianten von Familie Brunner, deren Zubereitungsarten sowie Beilagenvariationen die Köche vor kreative Herausforderungen stellte.