Kinder-Sicherheitsolympiade in der Granatstadt

02.05.2017, 15:47 Uhr

Am Dienstag, dem 2. Mai 2017 fand im Stadtstadion Radenthein die Bezirksausscheidung von Spittal/Drau der Kinder-Sicherheitsolympiade statt. Insgesamt 12 Volksschulen aus dem Bezirk nahmen teil.Auf dem Programm standen spannende Klassenbewerbe und Spiele, in deren Rahmen das Sicherheitswissen und Geschicklichkeit der Kinder erprobt wurde. Moderiert wurde diese Veranstaltung in bewährter Weise von Günther Fugger.Diese Kinder-Sicherheitsolympiade wird vom Kärntner Zivilschutzverband, der AUVA und dem Kärntner Landesschulrat durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind Schüler/Innen der 4. Klassen der Volksschulen. Der Bezirkssieger fährt am 31. Mai 2017 zum Landesfinale nach Klagenfurt.

Zur Siegerehrung gekommen sind Bundesrat u. Bgm. Günther Novak (Mallnitz), Bgm. Michael Maier, Vbgm. Martin Hipp, StR. Thomas Hoffmann, VS-Direktorin Mag. Franziska Schwaiger, Helmut Allmayer (PI Radenthein), RK Radenthein, Vertreter/In der Rettungshundebrigade.Die VS Obervellach gewann knapp vor der VS Mühldorf und der VS Millstatt. Für alle teilnehmenden Schulen gab bei der Siegerehrung tolle Mannschaftspreise.