"Kinder trauern sprunghaft"

25.07.2017, 14:31 Uhr

Manuela Brandstätter begleitet Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer und bietet nun auch eine österreichweit einzige Weiterbildung zum Thema an.

Tod und Sterben

IRSCHEN. Manuela Brandstätter begleitet Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer. Nun gibt sie ihr Wissen weiter und bietet österreichweit die erste Weiterbildung zum Kinder- und Jugendtrauerbegleiter an."Ich hatte nie Berührungsängste mit dem Thema und immer viel dazu gelesen. In der psychosozialen Arbeit spezialisiert man sich im Laufe der Zeit und bei mir war das schnell das Thema "Trauer, Tod und Sterben" und der Umgang mit Kindern bei diesem Thema", so Brandstätter, die verheiratet ist und mit ihren zwei Kindern am Weneberg in Irschen lebt.

Theologin und Therapeutin

Bewältigung

Kinder trauern anders

Noch Plätze frei

Nach der Matura und einem längeren Auslandsaufenthalt studierte sie Theologie, danach folgten Ausbildungen als Lebens- und Sozialberatering, in der Hospiz sowie Kindertrauerbegleiterin in München. Derzeit lässt sie sich zur Psychotherapeutin ausbilden. "Außerdem bin ich Gesellschafterin und Geschäftsführerin bei Phönis Jugendbetreuung, ein privater Kinder- und Jugendhilfeträger in Kärnten."Tauer sei sehr vielschichtig und eine natürliche emotionale Reaktion auf den Tod eines Menschen. "Sie zeigt sich in verschiedenen Verhaltensweisen und wird durch verschieden Faktoren beeinflusst. Dabei spielen psychologische, biologische, religiöse und kulturelle Aspekte eine Rolle. Die Trauer selbst stellt eine Bewältigungsstrategie dar, um mit der neuen Situation zurechtzukommen und den Verlust in das eigene Leben zu integrieren. Leitziel der Weiterbildungen ist die Thematisierung und Enttabuisierung von Tod und Trauer."Doch hat die Trauer nicht immer etwas mit dem Tod zu tun: "Das Gefühl von Trauer kann durch unterschiedlichste Umstände hervorgerufen werden. Natürlich kann der Verlust von Freundschaft, der Arbeit, ein Wohnortwechsel auch Traurigkeit hervorrufen", so Brandstätter.Die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche sei so wichtig, da Kinder anders trauern. "Sie trauern sprunghaft. Das ist ein Schutzmechanismus, der die kleinen Persönlichkeiten vor Überbeanspruchung schützt. Daher werden Kinder im Trauerprozess oft übersehen", erklärt sie. Auch Eltern würden sich oft nicht trauen, dem Kind die Wahrheit über den Tod zu erzählen und bieten Halbwahrheiten und Aussagen wie zum Beispiel 'Der Opa ist eingeschlafen'. Das kann beim Kind dann unter Umständen zu Angst vorm Schlafengehen führen", sagt sie.Die Weiterbildung zum Kinder- und Jugendtrauerbegleiter umfasst einen verpflichtenden Einführungskurs mit zehn Tagen, sowie der eigentlichen Weiterbildung mit zwei mal drei Tagen am Wochenende. "Der nächste Einführungskurs ist im Oktober, der nächste Kinder- und Jugendtrauerbegleiter im März nächstes Jahr. Einige Plätze sind noch frei. Die Ausbildung umfasst eine Mischung aus Theorie, Praxis und Selbsterfahrung und mein Kollege, ein Psychologe, referiert auch über die tiergestützte Trauerbegleitung da er selbst Therapiehundeführer ist." Die pädagogische Leitung der Kurse hat eine Pädagogin für Gesundheitsberufe. Die Kurse seien als Fortbildung im Gesundheits- und Krankenpflegebereich anerkannt.Weitere Informationen gibt es unter www.birkenhaus.com