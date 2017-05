Laufen für die, die es nicht können

04.05.2017, 10:41 Uhr

Am 7. Mai findet der Wings for Life Run mit dem Alpenverein Steinnelke statt. Jeder kann - egal von wo auf der Welt - mittels App mitlaufen.

GREIFENBURG (aju). Die Alpenvereinssektion Steinnelke ist nicht nur in den Bergen unterwegs, sondern auch für den guten Zweck. Am 7. Mai findet u m 13 Uhr der Wings for Life World Run statt, mittels einer App kann sich jeder anschließen und somit etwas für die Rückenmarksforschung tun.Da es nicht für alle möglich ist, bei den 24 organisierten Läufen dabei zu sein, gibt es nun eine Smartphone App. Die Wings for Life World Run-App, verfügbar für iOS und Android, sei laut Armin Leitner der perfekter Begleiter für den Lauf. "Mit der App kann man am Renntag auf seiner eigenen Strecke starten und trotzdem zeitgleich mit tausenden Teilnehmern weltweit für alle laufen, die es nicht können – bis das virtuelle Catcher Car einen einholt und das Rennen beendet."

Die Sektion Steinnelke lädt aber alle Interessierten ein, nicht alleine zu laufen, sondern sich ihr anzuschließen. "Wir werden gemeinsam in Greifenburg starten und haben eine schöne, abwechslungsreiche Strecke markiert. - Jeder läuft soweit er kommt! Wer später in der offiziellen, im Internet abrufbaren Teilnehmerliste aufscheinen will, muss die Smartphone-App verwenden."Die Teilnahme ist aber auch gänzlich ohne Handy-App möglich. "Wir werden auf unserer Strecke ein eigenes ‚Catcher Car‘ einsetzen und so für jeden Läufer die zurückgelegten Kilometer ermitteln", erklärt Leitner. "Und da ja alles für den guten Zweck ist - nämlich Querschnittslähmung irgendwann heilen zu können - wäre unser Vorschlag: Für jeden der gelaufenen Kilometer einen Euro für Wings for Life freiwillig spenden." Vor dem Start ab 12 Uhr werden die Läufer im Alpenvereinsbüro namentlich erfasst. Nach dem Lauf, egal wo der endet, werden alle Teilnehmer zum Start zurück gebracht. Entweder überweist man die freiwillige Spende selbst an die offizielle Bankverbindung oder der Teilnehmer schließt sich der Sektion Steinnelke an und der gesamte Spendenbetrag wird auf einmal überwiesen.Die Idee stammt aus der Weihnachtszeit. Jedes Jahr am 23. Dezember veranstaltet die Jugend in der Sektion Steinnelke ein Weihnachtsfest mit den Tieren. "Bei dieser besinnlichen Zeit ist die Idee gereift, sich gemeinsam sportlich für einen guten Zweck einzubringen. Einige Jugendfunktionäre sind beruflich weit verstreut (England, Deutschland) und es ist daher sehr schwierig, gemeinsam am gleichen Ort die Idee umzusetzen. Deshalb kamen wir auf die Veranstaltung Wings for Life World Run."So können sich auch andere Läufer, die nicht alleine lauen möchten oder der Weg zur nächsten offiziellen Laufveranstaltung Wien bzw. München zu weit ist, bei der Sektion anschließen. "Greifenburg kam als gemeinsamer Laufstart deshalb in Frage, weil wir vor unseren Vereinsbüro starten und die benötigte Infrastruktur ohne großen Aufwand vorfinden", erklärt Leitner.1. App aufs Handy laden: “Wings for Life World Run”2. Account erstellen3. Rennen anmelden / individueller App Run / einem Team beitreten /Alpenverein Steinnelke4. Am 07. Mai um 13 Uhr mitlaufen – Entweder in Greifenburgoder wo auf der Welt man gerade istIm Jahre 1898 wurde in Wien die “Alpine Gesellschaft Steinnelke“ gegründet. Zweck war vorerst die Pflege der Touristik, reges Vereinsleben durch die Mitglieder und Unterstützung von Kindern in ärmlichen Bergregionen. Durch den Erwerb der Salzkofelhütte (1921) von der Sektion Spittal/Drau und der Feldnerhütte (1923) von der Sektion Kärntner Oberland wurde ein großes Arbeitsgebiet in der Kreuzeckgruppe geschaffen. Mit viel Engagement, Einsatz und Umsicht, erlangte die Kreuzeckgruppe durch die hervorragende Wiener Vereinsführung einenausgezeichneten Ruf und Anerkennung in alpinen Kreisen. Mit Weitsicht des damaligen Wiener Vereinsvorstandes, vielen konstruktiven Gesprächen unter Bergfreunden mit dem Ziel, die Sektion Steinnelke weiterhin eigenständig zu erhalten, wurde der Entschluss gefasst, die Vereinsführung und den Vereinssitz in die Region Oberes Drautal zu verlegen. Mit der Jahreshauptversammlung am 04. Mai 2013 wurde der Vereinssitz in das Obere Drautal (Greifenburg) verlegt und der neu zu wählende Vereinsvorstand nahm offiziell seine Tätigkeit auf.· Betreuung und Bewirtschaftung der vereinseigenen Schutzhütten in der Kreuzeckgruppe (Feldner- und Salzkofelhütte).· Erhaltung und Markierung der 150 km alpinen Steige und Wanderwege.· Betreuung des Klettergartens „Kofl“ in Potschling bei Irschen sowie der Indoor Kletterhalle in Greifenburg.· Reichhaltige Tourenangebote über das gesamte Jahr (Wandern; Klettern; Biken; Schitouren usw.)· Ausbildungskurse· Naturschutz1140Der Großteil der Mitglieder befindet sich im Oberen Drautal. Weiters in den Ortschaften um die Kreuzeckgruppe. Die Sektion Steinnelke hat auch eine Ortsgruppe in Wien. Mitglieder aus anderen Nationen zb. Deutschland, Tschechien, Spanien.Das jüngste Mitglied wird erst ein Jahr alt, das älteste Mitglied ist über 102 Jahre alt.