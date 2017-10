Leuchtende Herbstdeko

16.10.2017, 16:38 Uhr

Kürbisse mit Gesichtern kennt wohl jeder, deshalb gibt es hier eine Variante der klassischen Herbstdeko.

Wenige Schritte

Muster nach Wunsch



Kürbis aushöhlen



Kerze oder LED

BEZIRK (aju). Kürbisse aushöhlen und mit Kerzen zu beleuchten ist ja nichts Neues mehr. Aber es geht auch ohne die grimmig schauenden Halloween-Gesichter.Gemacht ist diese Dekoration in einigen wenigen Schritten. Hat man sich für einen Kürbis und das gewünschte Muster entschieden, geht es auch schon ans Bohren.Das gewünschte Muster wird einfach in den noch nicht ausgehöhlten Kürbis gebohrt. Mit den verschiedenen Größen der Bohraufsätze sind der Fantasie, was die Muster angeht, keine Grenzen gesetzt. So können die Muster längs oder quer, diagonal oder gerade verlaufen und durch größere und kleinere Bohraufsätze können Akzente gesetzt werden.Ist das Muster im Kürbis, so wird dieser ausgehöhlt. Will man ihn später mit einer LED Kerze beleuchten, kann der Kürbis von unten her ausgehöhlt werden.Will man aber eine echte Kerze verwenden, so sollte man wie gewohnt von oben aushöhlen, da sonst die Kerze nach oben hin abstickt und nicht ordentlich brennt. Ist der Kürbis ausgehöhlt, wird nur noch die Kerze hineingestellt und die herbstliche Dekoration ist fertig.