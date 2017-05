Lizza bringt neue deutschsprachige Single heraus

11.05.2017, 17:00 Uhr

"Kopfsache" ist die neue, deutschsprachige Single der Lurnfelder Künstlerin Lisa Klammer. Album soll folgen.

Deutsche Single

LURNFELD. Die 20-jährige Lisa Klammer – Künstlername Lizza – hat ihre erste deutschsprachige Single mit dem Namen "Kopfsache" veröffentlicht. Inhaltlich soll es ein Appell an das positive Denken sein, an das Gefühl, alles schaffen zu können, wenn man es nur will.Deutsch zu singen war vorher für die junge Sängerin kein Thema. "Ich habe einfach hauptsächlich englische Covers gesungen und das hat mir auch gut gefallen. Ich hab mir in der Hinsicht auch nicht viel dreinreden lassen bis zu dem Zeitpunkt, als ich bei der Vorausscheidung 'Wer singt für Österreich' war", sagt Lisa. Dort habe sie das erste Mal die Rückmeldung bekommen, sie solle es doch einmal auf Deutsch versuchen.

Neue Erfahrungen

Live Konzerte

Daraufhin wollte sie sich Gewissheit geben, was wirklich zu ihr passt. "Schließlich wusste ich es eigentlich nicht", so Lisa. Daraufhin hat sie im Studio vieles, auch auf Deutsch, versucht. "Es hat mir viel Spaß gemacht und ich wusste plötzlich, dass deutscher Pop der richtige Weg ist, da ich mich auf Deutsch viel besser ausdrücken kann und endliche diese Freude, wie ich es bei englischen Covers habe, teilen kann", sagt Lisa. Nach der Single soll nun auch ein deutschsprachiges Album folgen.Termine für Live Konzerte von Lizza alias Lisa Klammer gibt es zwar noch nicht, ihre Band hat sie allerdings schon zusammengestellt. Sie besteht aus einem zweiten Gitarristen, da Lisa ja auch mit der Gitarre auf der Bühne stehen wird, einem Bassisten, einem Keyboarder und einem Schlagzeuger. "Sie sind superliebe Leute und wir passen, glaube ich, sehr gut zusammen. Wir sind schon am Proben, um dann ein tolles Live-Konzept zu haben", sagt Lisa.