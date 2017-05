Mittels Crowdfunding zur neuen CD

04.05.2017, 16:29 Uhr

BlechReiz will neue CD über eine Internet-Kampagne finanzieren und ruft Fans zur Unterstützung auf.

Stars auf YouTube

BEZIRK SPITTAL. Die Kärntner Blech-Formation BlechReiz BrassQuintett ist weiter auf Erfolgskurs. Nun soll über eine Crowdfunding-Plattform eine CD finanziert werden.Das BlechReiz BrassQuintett ist bereits mehr als überregional bekannt – nicht zuletzt durch ihren Superhit „I kenn di von mein Handy“, der auf YouTube bereits knappe zwei Millionen Klicks hat und mit welchem sie als „BlechReizPop“ bei Universal unter Vertrag stehen ( wir berichteten ). Allesamt Musikstudenten machen die fünf Burschen ihr Hobby zum Beruf und das mit einer Menge Herzblut und Leidenschaft. Aktuell sind sie mit ihrem Konzert-Programm „Neue Ansätze“ unterwegs, welches in Zukunft nicht nur im Konzertsaal live zu erleben sein wird.

Ausgefallene Eigenkompositionen

Unterstützung mit Gegenleistung

Hohe Ziele

Geplant ist eine CD-Produktion für September 2017 und die Platte verspricht ausgefallene Eigenkompositionen, Arrangements und Crossover-Stücke auf höchstem Niveau. „Wir versuchen in unserem Programm die Grenzen der ‚klassischen’ Brass-Musik zu öffnen“, so Hannes Burgstaller, der Hornist der Truppe. „Unser Ziel ist es, mit ausgefallenen Ideen Verbindungen zu anderen Musikrichtungen herzustellen und so neue Ansätze zu kreieren.“ Das Instrumentarium der Gruppe ist so bunt wie die Persönlichkeiten der Jungs und die stilistische Abwechslung kennt kein Limit. Eine teure Angelegenheit – mit einem besonderen Aspekt: Sie soll über eine Crowdfunding-Plattform im Internet finanziert werden.In der Kunst- und Kulturszene floriert das System des „Crowdfunding“ bereits kräftig. Doch was ist Crowdfunding eigentlich? Es handelt sich um eine Art Online-Sponsoring. Dabei wird über eine Internet-Kampagne dazu aufgerufen, ein Projekt mit kleineren wie größeren Beträgen zu unterstützen, es wird also von privaten „Sponsoren“, Kunst- und Kulturliebhabern, Fans und anderen Leuten finanziert. Als Dankeschön für die Unterstützung bekommen diese „backer“ (=Unterstützer) sogenannte rewards, die von Sachgeschenken über persönliche Treffen mit den Künstlern und Workshops bis in der Musikszene teilweise sogar zu Privatkonzerten reichen.Auch die Jungs von BlechReiz haben den Reiz des Online-Sponsorings entdeckt und rufen ihre Fans und alle Interessenten zur Unterstützung für ihr zweites Album „Neue Ansätze“ über die Plattform wemakeit auf. Die von den ambitionierten Burschen persönlich konzipierten und exklusiven rewards zahlen sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Das Zielbudget von 8000€ muss ab dem Veröffentlichungsdatum – voraussichtlich 7. oder 8. Mai 2017 – innerhalb von 45 Tagen erreicht werden, um ihre Kampagne erfolgreich beenden zu können. Eine hohe Summe, doch Nico Samitz, Trompeter und kreativer Kopf der Bläser-Formation, zeigt sich zuversichtlich: „Wir zählen auf unsere Fans und alle, die selbstgemachte Musik zu schätzen wissen. Wir freuen uns über jede Unterstützung und glauben daran, dass wir es schaffen können!“ Auf den Link zu der Crowdfunding-Kampagne kann man über www.blechreiz.at oder die Facebook-Seite des Quintetts zugreifen.