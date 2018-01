Musikalische (Mit-)Gestaltungen der Akkordeonklasse und des Ensembles "BÄRENSTARK", Leitung: Angelika Gruber

08.01.2018, 22:02 Uhr

Den Auftakt bildete die Eröffnung des Seebacher Advents am Samstag, den 2. Dezember.Die Obervellacher MusikerInnen unseres Orchesters waren am Donnerstag, den 7. Dezember beim Adventkonzert der Musikschule dabei.Am Samstag, den 9. Dezember 2017, gestalteten wir gemeinsam mit dem Chor der NMMS Seeboden den "Advent in der Bucht" im Hotel Royal X.In der Baldramsdorfer Kirche spielten wir am Samstag, den 16. Dezember beim besinnlichen Adventkonzert.Zum Abschluss fand die Adventfeier der Stadtgemeinde Spittal im betreuten Wohnen im Haus Peinten statt.