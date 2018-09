Natura 2000: Nach Gesprächstour folgen Arbeitsgruppen

09.09.2018, 19:38 Uhr

Landesrätin Sara Schaar absolvierte Aufklärungstour über Natura 2000 in Oberkärnten. Nun folgen Arbeitsgruppen für Verordnungsentwurf und Managementpläne.

Bewirtschaftung ohne Probleme

BEZIRK SPITTAL. Nach der Natura 2000-Gesprächstour durch mehrere Oberkärntner Gemeinden zieht Landesrätin Sara Schaar positive Bilanz. Grundeigentümer wurden über Faktenlage aufgeklärt, nun folgen Arbeitsgruppen.Die geplanten Erweiterungen der Natura 2000-Gebiete im Bezirk Spittal/Drau sorgten bei betroffenen Grundeigentümern immer wieder für Zündstoff. „Mir war von Anfang an klar, dass es bei diesem Thema nur gemeinsam – mit ordentlicher Aufklärung und Diskussion vor Ort – gehen kann. In vielen Ländern in Europa gibt es Natura 2000-Gebiete, in welchen ohne Probleme Bewirtschaftung, egal ob im touristischen oder im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, betrieben wird. Bei uns musste ich feststellen, dass diese eigentlich positiv besetzte Thematik oft mit anderen Rechtsmaterien vermischt wird“, so Schaar.

Tour durch Gemeinden

Letzter Termin in Obervellach

Um die Situation aufzuklären und die positiven Aspekte von Natura 2000 aufzuzeigen, tourte die Umweltreferentin in den vergangenen Wochen mit Vertretern von Naturschutzabteilung und Landwirtschaftskammer durch mehrere Gemeinden, um Grundeigentümer über die Faktenlage zu informieren. „Die Meinung, dass es durch eine Ausweisung Nutzungsverbote und -einschränkungen gibt, hält sich hartnäckig. Dabei sind manche Lebensräume und Arten sogar von bestimmten Nutzungsformen, wie z.B. Bergmähwiesen, abhängig. Das zu kommunizieren, ist uns gelungen“, so Schaar.Der vorläufig letzte Termin im Bezirk fand vergangenen Freitag in Obervellach statt. „Wie bei den anderen Terminen konnten im persönlichen Gespräch viele offene Fragen geklärt werden“, zieht die Umweltreferentin zufrieden Bilanz.Es folgen nun Arbeitsgruppen, in welchen Vertreter der Grundeigentümer und der Landwirtschaftskammer gemeinsam mit Schaar die Rahmenbedingungen wie z.B. einen Verordnungsentwurf und Managementplan-Beispiele erarbeiten werden, um zu einer gemeinsam getragenen Lösung zu kommen.