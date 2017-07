Neues Buch mit Mölltaler Kurzgeschichten

27.07.2017, 12:05 Uhr

Die Ergebnisse des Mölltaler Geschichten Festival 2016 in Buchform präsentiert. Erste Lesung für neuen Wettbewerb am 8. September in Rangersdorf.

WINKLERN. Die Einreichungen des "Mölltaler Geschichten Festival 2016" wurden nun als Buch präsentiert. Das 176 Seiten starke Werk glänzt neben 30 ausgewählten Kurzgeschichten auch mit vielen Bildern aus dem Mölltal."Das Buch ist ein tolles Geschenk für alle, die das Mölltal kennen und kennen lernen wollen. Erhältlich derzeit am Gemeindeamt und im Mautturm Shop Winklern", so die Verantwortlichen.

Für den Kurzgeschichtenwettbewerb 2017 wurden 104 Geschichten eingesendet, die Lesungen finden am 8. September in Rangersdorf, am 15. September in Mühldorf, am 22. September in Großkirchheim sowie am 23. September im Winklerner Mautturm statt.Die Preisverleihung wir am 6. Oktober in Obervellach von statten gehen, am 7. und 8. Oktober gibt es noch eine Schreibwerkstatt in Rangersdorf.Mehr Infos und Details unter www.moelltaler-geschichten-festival.at