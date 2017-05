NMS Lurnfeld säubert Gemeinde

01.05.2017, 16:11 Uhr

Im Rahmen der Aktion Frühjahrsputz säubert die NMS die Gemeinde.

Sensibilisierung

LURNFELD (aju). Im Rahmen der Aktion Frühjahrsputz machte sich die NMS Lurnfeld auf um etwas für ihre Umwelt zu tun und Verantwortung zu zeigen. So sammelten sie in der ganzen Gemeinde alles auf, was nicht in die Natur gehört.Als gesunde Schule sieht die NMS Lurnfeld hier ihre Pflicht einen Beitrag für die Umwelt zu leisten: "Davor wurden auch Workshops gemacht im Zuge derer die Kinder alles über Mülltrennung gelernt haben", sagt Maier. Mit dabei waren bei dieser Aktion alle Klassen. "Unterstützt wurden wir hier von der Gemeinde, die Handschuhe, Müllsäcke und auch eine Verpflegung zur Verfügung gestellt hat", so Maier. Erfreut über das Engagement der Schule zeigt sich deshalb auch der Bürgermeister. "Ich bin stolz über so viel Eigeninitiative und Verantwortung der Schüler und Lehrer. Auch freut es mich, dass die Schüler durch diese Aktion sensibilisiert werden", sagt Gerald Preimel.