Obermillstätter Straße wird um 210.000 Euro saniert

24.09.2018, 14:00 Uhr

Verkehrssicherheit soll durch Sanierung erhöht werden. Bauarbeiten dauern bis 31. Oktober an.

Schlechter Zustand

MILLSTATT. Die L17 Obermillstätter Straße wird ab Montag, 24. September, saniert. Bis Ende Oktober sei dort laut Straßenbaureferent Martin Gruber mit Verkehrsanhaltungen zu rechnen.Im Bereich von Tschierweg seien die Sanierungsarbeiten dringend notwendig. Der Fahrbahnbelag der Straße befindet sich insgesamt in einem sehr schlechten Zustand, es sind starke Risse, Unebenheiten und Materialausbrüche vorhanden. „Deshalb war es wichtig, unbedingt noch vor dem Winter mit der Sanierung zu starten“, informiert Gruber. Die Baukosten betragen 210.000 Euro.

Geduld gefragt

Bis voraussichtlich Ende Oktober werden die Asphaltschichten vollflächig abgetragen und die Querneigungen angepasst. Danach wird der Fahrbahnbelag rundum erneuert. Verkehrsteilnehmer müssen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung sowie kurzzeitigen wechselseitigen Verkehrsanhaltungen mittels Ampelregelung und einer Fahrbahneinengung rechnen. „Hier ist für einige Wochen die Geduld der Autofahrer und Verkehrsteilnehmer gefragt. Aber wir erreichen damit eine deutliche Verbesserung des Straßenzustandes, was in weiterer Folge einen ordentlichen Winterdienst gewährleistet“, so Gruber.