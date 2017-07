Perverser konnte gefasst werden

21.07.2017, 12:33 Uhr

Mann, der in Obedrauburg Mädchen belästigte, wurde durch Zeugenaussagen aufgegriffen.

Zeugen erkannten den Mann

OBERDRAUBURG. Ein 33-jähriger Osttiroler konnte nun von der Polizei in Oberdrauburg dingfest gemacht werden. Er hat sich in einer Unterführung in Oberdrauburg vor zwei Mädchen entblößt ( wir berichteten ).Die beiden Mädchen konnten den Mann gut beschreiben, auch weitere Zeugen haben sich gemeldet. Einer davon beobachtete in der Fußgängerunterführung in Oberdrauburg einen Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Er verständigte die Polizei, der 33-Jährige wurde von den Mädchen und weiteren Zeugen als Tatverdächtiger erkannt. Auf ihn wartet nun einen Anzeige durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.